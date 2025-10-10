Honores al Matador: "Antes que Messi era él, Mario Alberto Kempes"

La leyenda del Matador continúa. El presidente de la República de Panamá José Raúl Mulino ha recibido en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas a la leyenda del fútbol argentino Mario Alberto Kempes. El madatario destacó el valor histórico del exjugador del Valencia CF y recibió un obsequio muy especial: una camiseta de Argentina con el número 10, firmada por el propio Mario.

El presidente Mulino conversó con el exfutbolista, exentrenador y comentarista, con quien remembró algunas de sus anécdotas desde sus inicios hasta su participación en copas del mundo, como seleccionado nacional de Argentina, donde escribiría capítulos que le convertirían en leyenda.

Tal y como informa la presidencia de gobierno, ante un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo, presentes en la recepción, Mulino destacó la importancia histórica del visitante. “¿Ya saben quién es él? Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y además jugó con Maradona en un Mundial”, expresó el presidente.

Kempes disputó tres Copas del Mundo: Alemania 1974, Argentina 1978 -donde fue campeón y máximo goleador- y España 1982. Además, ganó en dos ocasiones el Trofeo Pichichi como máximo anotador de la Liga española y, en 2004, fue incluido entre los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol.

Mensaje a los niños

El exdelantero argentino, nacido el 15 de julio de 1954 y de 71 años, compartió también un mensaje con los jóvenes, subrayando la importancia de la educación y el respeto como pilares para alcanzar el éxito. «Yo creo que los sueños hay que seguirlos hasta el final, hasta que dejen de ser sueños y se conviertan, o bien en una realidad o en darse cuenta de que, a lo mejor, no es el camino indicado o que tiene que buscar otro camino. Pero lo que siempre digo, y siempre lo voy a repetir, es el estudio. No lo dejen, porque los deportes son muy lindos, pero a veces son traicioneros, te ponen con una mala pasada y no puedes cumplir con tus sueños», afirmó.