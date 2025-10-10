La opinión valencianista: "Gourlay, lo mismo de siempre"

El pasado lunes, el CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, acaparó los focos con el objetivo de aplacar las críticas que han arreciado con un club y un equipo que continúa mostrándose incapaz de salir de la mediocridad deportiva, en comparación con épocas pasadas, bajo la administración Lim. Pasados tres meses desde su aterrizaje en Mestalla, como él mismo recordó en el Media Center de la Ciutat Esportiva, hace unos días el escocés dio su primera rueda de prensa con el contenido suficiente para poder valorar el discurso que hay detrás.

Desde el mediodía del lunes, tras más de una hora y cuarenta minutos del ejecutivo ex Chelsea delante de los medios en Paterna, con las miradas presentes del director general, Javier Solís, y Miguel Ángel Corona, SUPER abrió una encuesta para calibrar las sensaciones que dejó entre el valencianismo.

Los primeros 500 votos de los seguidores de la entidad de Mestalla reflejan una tendencia clara en la opinión de los internautas, el mensaje de Gourlay forma parte del bucle de Meriton. Lo mismo que en su día significaron las palabras de otros dirigentes, como los citados Solís y Corona, o los expresidentes Layhoon Chan y Anil Murthy.

Así es la encuesta de SUPER

La encuesta permite decantarse por dos opciones ante la pregunta: "¿Te crees el discurso de Ron Gourlay?". "No, es lo mismo de siempre", o "sí, hay que esperar". El 83 % de los votantes apuesta por la primera alternativa, no cree en que haya un cambio de intenciones en el club detrás de lo dicho el lunes por Ron Gourlay.

Para el 17 %, en cambio, "sí" hay intención de enmienda en el Valencia CF bajo la presidencia de Kiat Lim y su apuesta para organizar los despachos del club, Gourlay. Este porcentaje de aficionados valencianistas sería partidario de dar al escocés, en definitiva, al club, tal y como ha solicitado el ejecutivo tanto el lunes como en los prolegómenos del Girona - Valencia en Montilivi.

Gourlay reclama tiempo y habla de un Valencia "en transformación", análisis similar al del entrenador, cuando dijo antes de que explotase la crisis en la previa del Espanyol - Valencia, que su equipo estaba "en fase de construcción". A partir de ahí, los de Carlos Corberán sumaron un solo punto de nueve posibles ante los espanyolistas, el Oviedo y el Girona.

Europa y el Nou Mestalla

En la conferencia de prensa de lunes, Gourlay trató en todo momento de fijar el objetivo europeo para esta temporada de modo inmediato, pese a los seis años de ausencia en las competiciones UEFA que se cumplirán en marzo de 2026. El CEO, de hecho, habló de que se trabaja con las cuatro ventanas que restan por delante en la misión de confeccionar un equipo que pueda garantizar el regreso a Europa para la primera campaña en el Nou Mestalla, según la teoría, la 2027/28.