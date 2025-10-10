El Valencia CF solo necesita un empate para pasar a cuartos en LaLiga FC Futures
El Infantil valencianista acumula cuatro puntos tras cosechar un empate y una victoria
La entrada en semana de parón de selecciones no significa que no haya fútbol de clubes en LaLiga. Durante este fin de semana se está llevando a cabo en Orlando el noveno torneo internacional de LaLiga FC Futures, en el que participan catorce equipos (ocho españoles, dos estadounidenses, dos brasileños, un argentino y un mexicano), entre los cuales está el Valencia CF. Por su parte, el conjunto valencianista forma grupo junto a Espanyol, Barcelona y Sevilla.
Contendientes al título
El Infantil valencianista ha comenzado con buen pie en el torneo y tiene la clasificación a la siguiente ronda al alcance de su mano. El Valencia debutó en el torneo contra uno de los grandes favoritos al título, el FC Barcelona. Sin embargo, el club blaugrana no alza el trofeo desde 2019, con un equipo comandado por Lamine Yamal. A través de una intensa presión, el Valencia trató de neutralizar el juego combinativo barcelonista, consiguiendo un meritorio empate a cero.
En la segunda jornada, los valencianistas se midieron al Sevilla, que llegaba de sumar un punto frente al Espanyol. Contra los hispalenses, el Valencia mostró la contundencia propia de un contendiente al título y venció por tres tantos a uno al cuadro andaluz, ubicándose como líder del grupo. Por otra parte, el derbi entre 'pericos' y 'blaugranas' ha finalizado con victoria del Barcelona (2-1), lo que coloca a los 'culés' con cuatro puntos, al igual que el Valencia.
Un empate sería suficiente
Con un pie y medio en los cuartos de final, el Valencia se medirá durante la tarde del sábado (15:30 horas) al RCD Espanyol para certificar el pase a la siguiente ronda. Con un empate sería suficiente para que los de la Academia VCF clasifiquen matemáticamente, aunque el billete de primero de grupo dependería del enfrentamiento entre Sevilla y Barcelona, disputado a la misma hora.
