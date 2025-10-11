Dimitrievski se reivindica ante Bélgica

Stole Dimitrievski está encontrando en Macedonia todas las oportunidades que no le está brindando el Valencia CF. El guardameta, a pesar de la inactividad, conserva su estatus mientras su país de procedencia no encuentra argumentos para prescindir de sus servicios. Está siendo de lo más destacable del equipo dirigido por Blagoja Milevski y uno de los principales culpables de que Macedonia, por primera vez en su historia, esté cerca de jugar un Mundial.

Stole Dimitrievski, en Paterna. / VCF

El arquero jugó los 90 minutos ante Bélgica, partido correspondiente a la fase clasificatoria para la Copa del Mundo, y sostuvo, a base de paradas, a su equipo para salir vivo de Ghelamco Arena y sumar un punto que le mantiene en la parte alta del grupo J. A falta de tres jornadas, Macedonia está muy cerca de hacer historia clasificándose para su primer Mundial. Son líderes en la tabla clasificatoria de su categoría, se mantienen invictos y el ‘1’ del Valencia ha dejado la portería a cero en 4 de 6 encuentros.

Compartiendo ‘pelotón’ con Bélgica, Gales, Kazajistán y Liechtenstein, Macedonia logró puntuar ante los belgas, los favoritos del grupo, con Stole Dimitrievski brillando con luz propia. Sus estadísticas, según Sofascore, alaban su gran rendimiento y su condición de mejor del partido.

Rendimiento notable

Valorado con un 8,3 en el portal estadístico en cuestión, el portero realizó 5 paradas, 3 de ellas de altísimo mérito al ser efectuadas ante disparos desde dentro del área, e hizo tres despejes para dar vida a una Macedonia que hizo un auténtico ejercicio de resistencia contra Bélgica: 21 por cien de posesión, 203 pases y ningún tiro a puerta. Sin embargo, fue suficiente para sumar un punto de mucho valor, que le permite estar más cerca de su sueño mundialista y donde Dimitrievski se reivindicó ante la ausencia de oportunidades con el Valencia.