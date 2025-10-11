"De Gayà no se puede dudar ni como jugador, ni como persona ni como valencianista"

En medio de la crisis que golpea -de nuevo- al Valencia CF, el capitán José Luis Gayà se llevó pitos de Mestalla en el partido contra el Real Oviedo después de un gesto hacia la grada. Este hecho ha generado mucho debate en redes sociales alrededor de su figura. Uno de sus excompañeros, Cristiano Piccini, lo defendió en una entrevista concedida a Superdeporte.

El lateral italiano, que recientemente anunció su retirada del mundo del fútbol, no dudó en hablar por el que fue su compañero y defender su valía a todos los niveles: "Yo creo que José no se puede dudar de él, ni como jugador, ni como hombre, ni como persona que quiere el Valencia. Creo que lo ha demostrado en todos los años que lleva jugando y sudando esa camiseta", expuso.

Cristiano Piccini después de marcar el gol al Huesca / KAI FÃRSTERLING

Piccini, además, expuso que todos los futbolistas pueden pasar por malos momentos: "Pero no nos olvidamos que Gaya ha sido un fijo para la selección, que en muchos momentos ha sido de los mejores laterales de España y de Europa, diría yo", señalaba el italiano.

Confianza en que remontará el vuelo

Asimismo, el futbolista florentino se mostró muy confiado con que Gayà podrá remontar su situación: "Siento que esté pasando por eso, pero creo que tiene el carácter, la fuerza, las ganas y la ambición de poder superar ese momento y volver a ser lo que es, un gran jugador", ponía de manifiesto Piccini sobre el capitán.