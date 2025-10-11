"Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado"

Uno a veces encuentra su lugar en el mundo a cientos de kilómetros de la tierra en la que se hunden sus raíces porque la vida le coloca, sin planificarlo, en un sitio que le enamora, le aporta todo aquello que andaba buscando y le hace sentir como en casa. Esto le pasó a Cristiano Piccini (Florencia, 26 de septiembre de 1992), al que el fútbol llevó a Valencia, un enclave mágico que no solamente ya no saldría de su corazón si no que actuó con tal magnetismo que en cuánto ha colgado las botas ha sido el lugar al que ha querido regresar. Partícipe de la mejor temporada del Valencia CF en la última década, autor de un gol al Hueca que lo pudo cambiar todo e identificado, además de agradecido, con el pueblo de Mestalla, el florentino atiende a Superdeporte para hablar de aquel equipo, de su carrera, sus metas y de una vinculación emocional inquebrantable con el valencianismo y los valencianos.

Pregunta: ¿Cómo han sido estos días desde que anunciaste la retirada del fútbol?

Respuesta: Muy bonitos. Muy bonitos, la realidad es que ya disfrutando más de la familia, llevando a mis hijos al colegio, recogiéndolos. Y también, como tengo este nuevo trabajo, empezando un poco a trabajar de otra forma , pero siempre ligado al fútbol. Desde otras áreas.

¿Te costó mucho tomar la decisión?

La realidad es que no, porque obviamente influyó el hecho de que no llegaron ninguna oferta que me emocionara, que me ilusionara, ¿sabes? Llegaron solo ofertas de países como Chipre, de Azerbaiyán, Bahrein, Nueva Zelanda. Y la verdad es que me hubiera gustado poder seguir, pero en un ambiente de real motivación para mí. Entonces no me costó. Y bueno, se unió la oportunidad de empezar este nuevo trabajo y entonces no fue difícil.

Piccini besa el escudo del Valencia en una imagen de archivo durante su estancia en el club (18-21) / VCF Media

¿Con qué momentos te quedas de tu carrera?

Hay varios. El debut en primera división con el equipo de mi ciudad, con la Fiorentina, con 18 años. Seguramente el primer partido de la Champions League con el Sporting. El debut con la selección italiana absoluta. Y bueno, obviamente el fichaje por el Valencia, el gol de Elche después de haber vuelto de la lesión. La etapa en Alemania que me volvió a dar mucho a nivel personal y a nivel deportivo porque me volvió a gustar el fútbol ahí. Y hay también un paréntesis en la Sampdoria, donde me sentí muy importante y realmente a nivel personal con el grupo, el club y todo, estuve muy contento.

Una carrera muy estimulante

¿Qué sueños dirías que se te quedaron por cumplir en tu carrera como futbolista?

Bueno, sueños de niño te digo que ninguno. Quizás haber habido la oportunidad de poder jugar por el equipo de mi ciudad, ya que mi sueño de niño era poder ser jugador de la Fiorentina. Entonces eso diría que sí que se me ha quedado por cumplir. Pero bueno, al final la carrera que tuve no me puedo seguramente quejar. Llegué a jugar en la Champions League, llegué a jugar por la selección italiana, llegué a jugar por clubes importantes, me enamoré de Valencia. Te diría que ninguno. Me hubiera gustado obviamente poder ver dónde hubiera podido llegar sin esa lesión, pero estoy contento.

Debe ser frustrante ver cómo las lesiones tienen también un componente azaroso y que hay gente que, cuidando todo los detalles, es más tendente a sufrirlas

Mira, seguramente es frustrante. Yo empecé a lesionarme desde que llegué al Betis básicamente. Al principio fueron lesiones musculares y antes de eso no tenía ni una sobrecarga corporal. Pero bueno, luego llegué a tener un equilibrio en mi cuerpo y luego llegó la lesión del cruzado con 23 años, si no me equivoco. Y luego es mala suerte también, ¿sabes? No puedes hacer nada, pero me recuperé bien, no tuve problemas. La operación y la rehabilitación fueron muy buenas. Y luego llegó en mi mejor momento con 26 años jugando en un club de Champions League y en la selección italiana llegó esa lesión... Que yo hubiera preferido romperme el cruzado dos veces que tener que vivir ese calvario que viví. Pero bueno, al final te jodes, te jodes obviamente, pero si era para ti, era para ti. No hay tampoco que estar ahí pensando en lo que hubiera podido ser, porque a mí al final así fue y hay que aceptarlo.

Hubiera preferido romperme el cruzado dos veces que tener que vivir ese calvario que viví.

Enamorado de Mestalla y del pueblo valenciano

En el día de tu despedida compartiste que el Valencia CF era "el equipo de tu corazón" pese no haber estado muchos años. ¿Qué tiene este equipo y Mestalla para lograr generar algo así en ti?

Pues sinceramente llegué a tener ese sentimiento hacia el Valencia y hacia su gente precisamente porque no me dejaron solo en mi calvario. Y entonces les estoy muy agradecido y eso hizo que yo tenga tanto amor hacia ese club.

El otro día Mestalla te ovacionó

Para mí fue algo excepcional, algo muy emocionante y realmente como ya he dicho no creo haber hecho lo suficiente en el campo como para tener tanto cariño, pero sí creo que como persona he dado mucho al Valencia o por lo menos siempre he intentado hacerlo y creo que eso la gente lo ha visto, lo ha sentido y por eso me tienen tanto cariño.

Se suele hablar de la exigencia de Mestalla, pero casos como el tuyo demuestran que siempre premia el esfuerzo

Sí, sin duda. Mestalla es un campo que aprieta mucho, es una afición exigente, porque la historia sí lo quiere, porque hay mucha gente que ha visto un Valencia ganador y durante varias temporadas han visto un Valencia diferente a lo que mucha gente ha vivido. Creo que nuestro Valencia, el de Marcelino, fue un Valencia ganador y obviamente yo siempre digo que al final si respetas el escudo, respetas a las personas y te esfuerzas, al final las personas te premian, porque somos todos personas, puede haber mejores o peores jugadores, pero creo que por lo que yo he vivido las personas, los aficionados al Valencia premian mucho más al hombre que al jugador.

Por lo que yo he vivido las personas, los aficionados al Valencia premian mucho más al hombre que al jugador.

Memorias de un equipo campeón

¿Qué tenía aquel vestuario para que funcionara tan bien y hiciera que el Valencia fuera un equipo tan competitivo?

Era una piña, seguramente, en todos los aspectos, era un vestuario muy unido y era un vestuario unido también con el staff, con el entrenador, trabajábamos muy bien, cuidábamos todos los detalles y había una línea, una idea de juego muy clara y eso nos hizo campeones de Copa del Rey y nos hizo pasar grandes noches en Mestalla o fuera de Mestalla.

En los últimos meses se ha hablado mucho de que ahora el equipo no tiene objetivos tangibles, pero Jaume comentó que aquel equipo sí recibió la consigna clara de que había que ir a Champions. ¿Quién y cómo os lo comunicaban?

Todos sabíamos que ese Valencia tenía que luchar para clasificarse a Champions, que era el objetivo primario y obviamente se hablaba entre nosotros, pero el que al final daba los objetivos era el club o los directivos, sobre todo el entrenador, porque al final el trabajo lo llevaba a cabo él y el trabajo era muy mirado para que nosotros pudiéramos rendir a lo máximo y con la calidad que había en ese equipo y el entrenador que había, si consigues que los jugadores rinda a su máximo potencial, lo normal es que te clasifiques para la Champions y puedas ganar también un título o llegar a semifinales de Europa League o incluso ganar la Europa League. El balón es redondo y nunca sabes cómo va a acabar un partido, pero sí que si trabajas durante la semana de una determinada manera, durante toda la temporada de una determinada manera y cuidas todos los detalles, la comida pesada para estar siempre fino y todo, lo normal es que los jugadores rindan a su máximo nivel.

¿Dirías que una de las claves de aquel equipo fue haber insistido en un estilo de juego incluso cuando no salían los resultados?

Sí, yo creo que sí, es clave porque al final yo no jugué solo para Marcelino, una de mis últimas etapas fue en Alemania en el Magdeburg y el entrenador tenía sus ideas y aunque perdía 5-0 no cambiaba la manera de jugar. Y al final el año pasado el Magdeburg llegó a jugarse la promoción y este año el entrenador se fue y van últimos en la tabla y los jugadores más o menos son los mismos. Al final tener muy claras las ideas para un entrenador y que los jugadores la reciban y sepan desarrollarla en el campo es muy importante.

La temporada del Centenario, de hecho, se pudo complicar... Pero llegó tu gol al Hueca. ¿Fue un punto de inflexión?

Yo creo que si no hubiera llegado ese día hubiera llegado otro día, pero ese gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiésemos llegado a ningún lado.

Cristiano Piccini después de marcar el gol al Huesca / KAI FÃRSTERLING

¿Cómo recuerdas aquel momento, desde el gol hasta la celebración?

Yo creo que ahí se vio realmente, en la celebración de ese gol se vio realmente la unión que había en el equipo. Todos saltan a abrazarme, a celebrar el gol, todos, pero todos, desde el fisio hasta el utillero, a Marcelino, a todos los jugadores y obviamente Mestalla detrás, Mestalla alrededor nuestro. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho orgullo también, porque haber marcado un gol tan importante en una temporada tan histórica es algo que me lo llevaré toda la vida y nada más. Pero creo que ahí sí que se vio la unión del equipo que al final es la que nos ha llevado a hacer la temporada que hicimos.

Un Valencia muy distinto y la esperanza con Corberán

Parecía que el equipo empezaba un ciclo nuevo que le podía haber llevado a cotas más altas. ¿Cómo entiendes el cambio que ha dado el Valencia desde aquella temporada a esta? ¿Cómo se explica?

Yo no tengo ninguna duda de que el equipo hubiera podido competir con grandes equipos como el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid en la tabla. No te digo que hubiéramos ganado la Liga, pero sí que hubiéramos competido hasta el último minuto con ese equipo y con ese entrenador. ¿Cómo veo el cambio? Pues obviamente cuando renuncias a un proyecto ganador, volver a encontrar un proyecto así es complicado. No se hace de un día a la mañana. Y yo creo que, y espero, porque tuve el placer de conocer a Corberán y lo veo un entrenador muy comprometido que está enamorado de su trabajo y de su equipo y espero que tenga el tiempo que necesite para desarrollar un proyecto ganador. Porque creo que tiene todas las calidades como entrenador para hacerlo.

Yo no tengo ninguna duda de que el equipo hubiera podido competir con grandes equipos como el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Real Madrid en la tabla. No te digo que hubiéramos ganado la Liga, pero sí que hubiéramos competido hasta el último minuto con ese equipo y con ese entrenador. ¿Cómo veo el cambio? Pues obviamente cuando renuncias a un proyecto ganador, volver a encontrar un proyecto así es complicado

¿Crees que el Valencia remontará el vuelo en el medio plazo?

Yo creo que sí, porque como he dicho antes, es un gran entrenador. Creo que tienen un buen equipo de jóvenes y de jugadores con más experiencia. Y creo que sí que tienen toda la capacidad para retomar el vuelo.

Quedan pocos excompañeros tuyos, pero uno es Gayà, que recibió pitos. ¿Qué opinión tienes de él como capitán?

Yo creo que José no se puede dudar de él, ni como jugador, ni como hombre, ni como persona que quiere el Valencia. Creo que lo ha demostrado en todos los años que lleva jugando y sudando esa camiseta. Puede ser que esté pasando por un momento más complicado en el tema deportivo, pero eso les pasa a todos los jugadores. Pero no nos olvidamos que Gaya ha sido un fijo para la selección, que en muchos momentos ha sido de los mejores laterales de España y de Europa, diría yo. Entonces siento que esté pasando por eso, pero creo que tiene el carácter, la fuerza, las ganas y la ambición de poder superar ese momento y volver a ser lo que es, un gran jugador.

Gayà en el Valencia-Oviedo / JM LOPEZ

¿Guardas contacto con tus antiguos compañeros?

Te diría que quizás con Tití, con Correia, es el único con el que hablo de vez en cuando. Con José me he cruzado con él algunas veces aquí en Valencia. Y de la vieja plantilla, pues sí, de vez en cuando hablo con Neto, con Jaume, con Gabi (Paulista). Con Parejo me he cruzado varias veces este verano aquí en Valencia. Y con Rodri he hablado.

Entiendo estás mucho por Valencia.

Vivo aquí.

¿A ese nivel ha llegado el flechazo con la ciudad?

Yo lo tenía muy claro. Cuando jugaba aquí, al final yo he tenido una carrera un poco de nómada. Y claro, yo cuando llego aquí había sido padre hacía menos de un año y entonces ya quería tener mi casa, mi sitio, mi lugar en el mundo. Y empezamos a vivir en Valencia y nos enamoramos de la ciudad y decidimos que esta fuera nuestra base. Y ahora podemos disfrutarla como ya no tengo que irme a vivir en otro lado para el fútbol.

También has desarrollado un compromiso con el pueblo valenciano que se vio con tus donaciones en la DANA

La verdad es que fue jodido. Te digo la verdad. Yo y mi mujer lloramos porque veíamos esos vídeos en las redes sociales. Y, joder, fue algo que dice, ¿en serio está pasando eso en Valencia? Y nosotros estábamos en México, tan lejos y con ganas de poder ayudar. Y lo único que podíamos hacer era poder aportar alimentos y cosas así. Y lo hicimos desde el corazón por una ciudad que queremos mucho y por la gente que queremos mucho. Tú piensa que una amiga nuestra de aquí que vive en Paiporta, ellas nos cuida el perro. Y el perro no conseguimos llevarlo a México y se lo había quedado ella. Y me dice "Cris, si me quedo 10 minutos más en la calle, me lleva la ola de agua y no sé si la cuento". Y estaba con Bali, con nuestro perro. Entonces, bueno, también teníamos gente muy cercana que vivió todo eso, que nos enviaba fotos, vídeos de esa tragedia y fue algo muy impactante para nosotros. Fue un deber para mí. Haber podido hacerlo, teniendo la posibilidad de hacerlo.

Mi mujer y yo lloramos en la DANA porque veíamos esos vídeos en las redes sociales. Y, joder, fue algo que dice, ¿en serio está pasando eso en Valencia? Y nosotros estábamos en México, tan lejos y con ganas de poder ayudar. Y lo único que podíamos hacer era poder aportar alimentos y cosas así. Y lo hicimos desde el corazón por una ciudad que queremos mucho

Vive el fútbol desde otra perspectiva con 'Estrella Football Group"

Ya para acabar, me gustaría preguntarte por lo que me has dicho al principio. ¿Qué planes tienes ahora?

He entrado en este grupo que se llama Estrella Football Group. Es un grupo holandés que estamos desarrollando. Estamos comprando equipos en toda Europa. Y estamos hablando también con equipos en Latinoamérica y en Asia. Mi lugar es el de Fútbol Global Advisor y la verdad es que es muy emocionante porque me mantiene conectado con el fútbol. De una manera diferente a las que muchos otros jugadores han elegido después de su carrera como entrenador, como director deportivo, como representante. Pues yo puedo vivir un poco todos estos aspectos desde otra perspectiva y es muy emocionante.

Cristiano Piccini con el equipo de Estrella Football Group / SD

¿Dirías que se te da bien o se te da mejor jugar?

Me da muy bien, te digo la verdad. Estoy sorprendido porque ahora estamos tratando varios equipos y como que he tomado el mando en muchas operaciones. Y bueno, al final soy una persona que habla cuatro idiomas, casi cinco. Y soy una persona que ha vivido el fútbol en todos sus aspectos desde lo bajo, las categorías inferiores, hasta la Champions League y la selección.Tengo muchísimos contactos en todo el mundo, te diría. Y entonces pues se me da bien. Y la verdad es que estoy muy ilusionado y muy contento de ese nuevo capítulo de mi vida.

Me imagino que el quinto idioma es el valenciano, ¿no?

No, el quinto es el francés. Al valenciano no he llegado (ríe). Mi hija sí, porque lo estudia en la escuela.

¿Dónde te ves en cuestión de unos años? ¿Desarrollando esto? ¿Tienes otros sueños también dentro del mundo del fútbol? ¿Banquillos, direcciones deportivas, etc?

No, realmente ahora estoy muy enfocado en eso. Es un proyecto que me está dando muchas alegrías y también muchas responsabilidades y muchas ilusiones para el futuro. De poder desarrollar un grupo avanguardista y poder ayudar, porque al final no es mío y no soy solo yo el que hace las cosas. Yo soy un socio. Pero sí, en el plan deportivo poder ayudar con toda mi experiencia, poder ayudar a los jugadores. Yo también tengo muy en cuenta por lo que he vivido que los jugadores muchas veces se sienten números y no personas.Yo quiero que los equipos que hacen parte de nuestro grupo y que harán parte de nuestro grupo, las personas que trabajan ahí, los jugadores, los entrenadores, los utilieros, cualquier persona se sienta muy respetada y querida por la propiedad en este caso. Y creo que eso es algo muy importante porque al final en este mundo se nos olvida que todos tenemos sentimientos, todos pasamos problemas y cuando ya no eres válido para algo se nos olvida de las personas. Pero las personas quedan y las personas sufren y es importante cuidarlas y ayudarlas en el límite posible en lo que podamos ayudar.