¿Qué pasa con Ugrinic?

La llegada del segundo parón de selecciones del curso incita a reflexionar sobre el irregular inicio de temporada que ha firmado el Valencia CF. Por ello, una de las preguntas que está en boca de mucha gente es: ¿Qué ha pasado con Filip Ugrinic? Los de Carlos Corberán ocupan la decimoquinta posición de la tabla clasificatoria, habiendo sumado tan solo ocho puntos en ocho jornadas, en las que el suizo, el fichaje más caro del mercado estival no ha gozado prácticamente de minutos.

Filip Ugrinic en el partido contra el Espanyol / LaLiga

Una apuesta 'fuerte'

Durante lo que llevamos de temporada, Ugrinic solo ha disputado 89 minutos con la casaca valencianista repartidos en cuatro encuentros (una asistencia) y partiendo siempre desde el banquillo. De hecho, junto a Largie Ramazani, es la única incorporación del verano que aún no ha jugado como titular. Teniendo en cuenta que, en un Valencia de mínimos, se apostó por él con un fichaje en propiedad y siendo uno de los jugadores más caros de los últimos años (3,5M€), es llamativo que no haya tenido más oportunidades.

Problemas de adaptación

Las lesiones también han impedido al centrocampista de tener una mayor regularidad con su nuevo club, pues, como confirmó Corberán en rueda de prensa, Ugrinic sufre de molestias en el tendón rotuliano y, aunque está trabajando con un plan específico para la rodilla, el futbolista helvético no entrenó durante la sesión del viernes, la última de la semana. Además, estos problemas con las lesiones también están complicando su adaptación a una nueva liga, mucho más exigente que la Super League.

Con su anterior club, el Young Boys, Ugrinic disputó la Champions League en varias ocasiones; sin embargo, el salto de calidad entre la liga española y la suiza es evidente, por lo que esta falta de minutos y continuidad podría repercutir en el tiempo que tardará Ugrinic en ofrecer su mejor versión. Además, es la primera experiencia del mediocentro en una primera división fuera de Suiza, pues llegó al Young Boys procedente del Lucerna, también de la Super League.

El dilema del centro del campo

Una de las grandes preocupaciones de Corberán durante estas primeras jornadas es el centro del campo, en el que no consigue afianzarse ninguna pareja. El técnico de Cheste ha ido intercambiando a Javi Guerra, Pepelu y Santamaria, pero ninguna de las duplas convence definitivamente. De esta forma, con tantas dudas en la medular, Ugrinic ha tenido y tendrá el deber de hacerse con un hueco de mayor importancia en la rotación del equipo.

Los dos pivotes de la plantilla están rayando a un nivel muy inferior al que ofreció Barrenechea durante la segunda mitad del curso pasado y Javi Guerra debe dar un paso adelante y ofrecer un rendimiento consecuente a la calidad que se le presupone. El canterano valencianista que, aunque fue el mejor en el último encuentro frente al Girona, partió como suplente en Montilivi.