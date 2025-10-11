Así ha sido el paradón de Giorgi Mamardashvili a Ferran Torres desde el punto de penalti

Ferran Torres ha tenido la oportunidad de ampliar distancias para España desde el punto de penalti. Ha sido el propio futbolista valenciano el que ha provocado la pena máxima en un mano a mano contra Giorgi Mamardashvili en el que el guardameta georgiano le ha derribado. Sin embargo, el exguardameta del Valencia le ha adivinado las intenciones en el lanzamiento desde los once metros y ha evitado el segundo tanto de España.

El actual futbolista del FC Barcelona ha elegido su lado derecho, el izquierdo del guardameta, y Giorgi ha protagonizado una estirada marca de la casa para despejar sin demasiados problemas el disparo del de Foios.

Un duelo 'valencianista'

Tanto Ferran como Giorgi tienen un marcado pasado valencianista. El de Foios es canterano y dio el salto al fútbol profesional en el primer equipo de su vida. Poco después el Manchester City apostó por él y decidió poner rumbo al club inglés. Giorgi, por su parte, ha sido el guardameta titular del Valencia los últimos años y este verano puso rumbo a Anfield después de que el Liverpool pagar alrededor de 30 millones de euros en 2024.

Yeremy Pino celebra su gol / SEFUT

Claves en sus selecciones

Ambos son futbolistas clave en sus respectivas selecciones, España y Georgia, y este sábado han mantenido un duelo individual en el que el guardameta ha salido victorioso.