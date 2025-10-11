El Valencia CF Infantil ya esta en semifinales de LALIGAFUTURES INTERNACIONAL

El Valencia CF Infantil se ha clasificado para las semifinales de LALIGAFUTURES Internacional. El encuentro de Cuartos de final fue ante el Real Madrid y el conjunto ché se hizo con la victoria en los últimos minutos. Este encuentro pertenece a la IX LaLiga FC Futures Internacional, torneo celebrado en Florida del 10 al 12 de octubre. Se ha situado en estas fechas aprovechando el parón en LaLiga EASports por los compromisos de las selecciones nacionales.

El VCF Infantil llegaba a los últimos minutos con el marcador igualado pero un penalti a favor de los chés decantó el partido. Los chicos de Rubén Medina están demostrando un buen estado de forma y sus resultados lo avalan. Ganaron con un sólido 3-1 al Sevilla y empataron sin goles en un partido muy disputado ante el FC Barcelona.

El Valencia CF ante el FC Barcelona en LALIGA FC Futures / LALIGA

En este torneo donde las mejores canteras del planeta fútbol se dan cita el VCF Infantil va en cabeza para llevarse el trofeo a la Comunitat. No es casualidad este desempeño, ya que este equipo llegaba como uno de los "cocos" de la competición tras haber sido tercer clasificado en la pasada edición del Torneo Nacional. Cabe añadir que en este pasado torneo se quedó a las puertas de la final y acabó superando nuevamente al Real Madrid en la disputa por el tercer y cuarto puesto.