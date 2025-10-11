El Valencia Femenino vence al Real Madrid B y se sitúa en puestos de playoff

El Valencia CF Femenino tiene la tarea de volver a la categoría de oro tras el descenso consumado la pasada campaña. Después de un gran inicio liguero, en el que el conjunto valencianista sumó dos victorias (CE Europa y Cacereño) en las dos primeras jornadas, llegó un pequeño 'valle' de tres encuentros sin sumar de tres. Los empates frente a Oviedo y AEM y la derrota ante el Betis no encendieron las alarmas, pero evidenciaron la falta de gol del equipo.

Después de tres jornadas sin anotar gol, la sonrisa ha vuelto a la cara de las jugadoras del Valencia. Las de Mikel Crespo visitaban al Real Madrid B con la intención de regresar a la senda de la victoria y de no descolgarse de los puestos de ascenso a la Liga F. El duelo era a priori igualado y así se demostró durante el encuentro. Ambos equipos llegaban al partido en la zona intermedia de la tabla clasificatoria, pero la victoria valencianista a domicilio (0-1) permite a las de la capital del Turia dormir en los puestos de playoff y con la mirada puesta en el líder, el Deportivo Alavés, que se sitúa a dos puntos, aunque con un partido menos.

Primera parte

El encuentro comenzó de forma frenética en la Ciudad Real Madrid, con ocasiones claras para ambos conjuntos que no pudieron materializar. Por su parte, durante el primer cuarto de hora de partido, el cuadro madrileño trató de dominar a través de la posesión de balón, pero el buen hacer defensivo y las continuas vasculaciones de las visitantes contrarrestaban al equipo 'blanco'. Mientras tanto, en fase ofensiva, las de Mikel Crespo trataron de hacer daño mediante envíos a la espalda de la defensa rival.

Segunda parte

Tras el descanso, el Valencia salió al terreno de juego con el objetivo de mantener el buen trabajo colectivo realizado en la primera mitad, pero buscando 'abrir la lata'. En el minuto 64 llegó la mejor ocasión hasta el momento gracias a un buen centro de la recién ingresada Ferrato, pero Rebecca Elloh no consiguió rematar correctamente. No obstante, solo cuatro minutos después, en el 68', sí que apareció Nazareth Martín para poner el 0-1 en el electrónico tras aprovechar un rechace después de un saque de esquina.

Nazareth, nueva jugadora del Valencia CF / SD

Después del tanto valencianista, las visitantes siguieron creciendo defensivamente y aguantaron la ventaja en el marcador, llevándose unos meritorios tres puntos que permiten a las de Mikel Crespo continuar luchando por el ascenso.

Ficha técnica

Real Madrid B: Laia López, Claudia de la Cuerda, Adriana Folgado, Alicia de la Cuerda, Irune Dorado, Noelia Llamas, Oihane San Martín, Candela Rodríguez, Alba Rodao, Achta Toko, Aitana Closa

Banquillo: Andrea Alonso, Raquel Iñigo, Beatriz Velez, Erika del Pino, Abril Díaz, Paula Rascón, María Dolores Delgado

Valencia CF Femenino: Jana Xin Henseler, Lena Pérez, Celia Fernández, Nazareth Martín, Gema Climent, Leyre Monente (Mascarell 73'), Rebecca Elloh (Marcano 85'), Amanda Mbadi (Tamarit 62'), Teresa Morato (Ferrato 62'), Esther Gómez (Pauleta 73'), Andrea Fernández