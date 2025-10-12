Sergi Canós se ha lesionado... otra vez. El futbolista de Nules sigue sin tener fortuna a nivel físico y esta fin de semana volvió a encontrarse con la amarga sensación de tener que retirarse de un partido de fútbol porque el físico le obliga a ello.

El jugador cedido por el Valencia CF empalmaba su segundo partido conscutivo como titular en Pucela en medio de su desafío por volver a sentirse futbolista tras un accidentado paso por Mestalla, dónde nunca mostró una buena versión y por ello acabó saliendo este verano.

Cayó antes del 40

El futbolista castellonense, no obstante, 'cayó' antes incluso de completar la primera parte del 'derbi' contra el Burgos al sentir un dolor muscular por el que se echó al césped y pidió el cambio, obligando a entrar Chuki en su lugar antes incluso de llegar al minuto 40.

Peter Federico, titular

En el Valladolid también salió de inicio un exvalencianista como Peter Federico, que fue el fichaje que el club le dio a Baraja en invierno cuando tenía opciones de luchar por meterse en Europa. Años más tarde, el extremo juega en la Liga Hypermotion con el Pucela tras no haberse hecho con el puesto en el Getafe.