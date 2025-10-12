Valencia CF Infantil, tercero en LaLiga FC Futures Internacional

El Valencia CF Infantil ha logrado el tercer puesto en La Liga FC Futures Internacional, torneo U13 organizado por LaLiga en Orlando y que reúne a equipos de La Liga y distintos países de América. El conjunto valencianista cierra su aparición en la competición con una victoria ante el Flamengo por 2-0.

Luca, segundo máximo goleador del torneo, ha sido el encargado de marcar los dos goles que han dado la victoria en el partido ante el conjunto brasileño por el tercer y cuarto puesto. El equipo dirigido por Rubén Medina ha tenido el gran gesto de recordar a su compañero José, lesionado los días previos a viajar a Orlando.

Valencia CF Infantil / Valencia CF

Primeros de grupo

El Infantil VCF ha demostrado ser uno de los equipos con mejor juego del torneo. Los valencianos accedieron a las eliminatorias como primeros clasificados e invictos, quedando por delante del FC Barcelona, RCD Espanyol y Sevilla FC.

Eliminatorias

En los cuartos de final superó al Real Madrid por 3-2 en un emocionante partido en que remontó en los minutos finales con un penalti a favor del Valencia CF. En semifinales cedió ante el Atlético de Madrid en un encuentro igualado que se resolvió por 2-1. El balance final es de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota con 12 goles a favor y 7 goles en contra.

El gran resultado en este torneo da continuidad al gran rendimiento demostrado por el club en las últimas ediciones, donde finalizó tercero en 2025 y campeón en 2024.