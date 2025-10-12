Valencia CF Infantil, tercero en LaLiga FC Futures Internacional
El conjunto valencianiano vence 2-0 al Flamengo en el partido por el tercer y cuarto puesto
El Valencia CF Infantil ha logrado el tercer puesto en La Liga FC Futures Internacional, torneo U13 organizado por LaLiga en Orlando y que reúne a equipos de La Liga y distintos países de América. El conjunto valencianista cierra su aparición en la competición con una victoria ante el Flamengo por 2-0.
Luca, segundo máximo goleador del torneo, ha sido el encargado de marcar los dos goles que han dado la victoria en el partido ante el conjunto brasileño por el tercer y cuarto puesto. El equipo dirigido por Rubén Medina ha tenido el gran gesto de recordar a su compañero José, lesionado los días previos a viajar a Orlando.
Primeros de grupo
El Infantil VCF ha demostrado ser uno de los equipos con mejor juego del torneo. Los valencianos accedieron a las eliminatorias como primeros clasificados e invictos, quedando por delante del FC Barcelona, RCD Espanyol y Sevilla FC.
Eliminatorias
En los cuartos de final superó al Real Madrid por 3-2 en un emocionante partido en que remontó en los minutos finales con un penalti a favor del Valencia CF. En semifinales cedió ante el Atlético de Madrid en un encuentro igualado que se resolvió por 2-1. El balance final es de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota con 12 goles a favor y 7 goles en contra.
El gran resultado en este torneo da continuidad al gran rendimiento demostrado por el club en las últimas ediciones, donde finalizó tercero en 2025 y campeón en 2024.
