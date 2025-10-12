Sant Andreu 3-2 VCF Mestalla: Continua la crisis del filial valencianista

El Valencia Mestalla ha vuelto a perder y continua sin conocer la victoria en la temporada 2025/26. El equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo lleva 2/18 puntos posibles y la derrota de hoy hace que la situación parezca cada vez más difícil de revertir. El filial valencianista se sitúa colista del grupo 3 de Segunda RFEF. Los valencianos se enfrentaban al UE Sant Andreu, equipo situado en descenso y era una gran oportunidad para cambiar la dinámica del equipo.

La imagen del filial durante los 90 minutos ha sido mejor a la mostrada las últimas cinco jornadas, pero el mal arranque en el partido y los errores en algunas jugadas han evitado al equipo sumar fuera de casa. El VCF Mestalla necesita puntos por encima de juego y Angulo no está siendo capaz de encontrarlos.

Primera parte de menos a más

Los primeros minutos del encuentro han tenido ocasiones para ambos conjuntos. La primera jugada ha nacido de los pies de Marc Jurando, en un disparo flojo a las manos de Iñaki Álvarez. La UE Sant Andreu ha tardado poco en reaccionar a un inicio nervioso del equipo y ha comenzado a apretar a un filial valencianista mejor plantado que las últimas jornadas.

En el minuto 22, la UESA se ha adelantado en el marcador con un gol a balón parado. Rubo Iranzo ha tenido la mala suerte de rematar en su propia red y regalar el gol a los locales que les estaba faltando efectividad. Los de Ángulo aún no se habían levantado del golpe cuando Marcos Mendes ha puesto el segundo para el Sant Andreu.

Cuando parecía que el Mestalla se iba a hundir, ha logrado volver a tener el balón. En el minuto 28 ha tenido una doble ocasión, pero Iñaki Álvarez ha evitado el gol con una gran parada a Miguel Monferrer. Gol que ha acabado llegando cuatro minutos después en propia puerta de Luis Martínez tras un córner de Lucas Núñez. La primera parte se ha cerrado con una imagen mejorada del conjunto valencianista, a pesar del resultado en el marcador.

Once titular en el UE Sant Andreu vs VCF Mestalla / Valencia CF

Segunda parte con intento de remontada

Ha vuelto a rodar el esférico en el Narcís Sala y el Sant Andreu ha salido ligeramente mejor. Una gran defensa valencianista ha logrado evitar el tercero de los locales, una manopla abajo de Pere Joan y una acción defensiva de Rubo Iranzo han sido claves para mantener al equipo en el partido.

Cuando el Mestalla ha conseguido recuperar el control sobre el juego con ocasión de Lucas Núñez, la UESA ha logrado marcar el tercero. Alexis García ha vencido a Pere Joan tras una triple ocasión del conjunto 'quadribarrat' que, antes del tanto, se ha topado con el palo primero y con la salvada de Rubo Iranzo bajo palos después.

En el 62 el VCF Mestalla ha conseguido resarcirse de la dificíl situación y poner el 3-2. Marc Jurado ha aprovechado un rebote de Iñaki Álvarez. Los de Angulo han tenido 30 minutos para intentar empatar y sumar un punto más en la clasificación. El Sant Andreu ha sabido afrontar la recta final del partido y reducir las ocasiones lo máximo posible.

El filial ha sido capaz de reaccionar a los golpes durante el partido, pero no ha sido suficiente para puntuar en el Narcís Sala. La díficil situación clasificatoria del equipo, hace que su mejora en el campo sepa a poco si los puntos no comienzan a llegar.