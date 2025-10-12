Vicent Abril y Raúl Jiménez regresan del Mundial sub-20 a cero

Raúl Jiménez y Vicent Abril volverán al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna en las próximas horas. Los porteros formados en la academia blanquinegra ya viajan de vuelta a España después de que la andadura de la Selección española sub-20 finalizase anoche. La plantilla dirigida por Paco Gallardo cayó derrotada en el partido de cuartos de final ante Colombia por 2-3, poniendo fin al sueño del combinado nacional de proclamarse campeón de la Copa del Mundo sub-20 por segunda vez en su historia.

Hace apenas un mes, Paco Gallardo dio a conocer la lista de futbolistas seleccionados para representar a España en el Mundial sub-20, celebrado en Chile. Entre los 21 nombres que formaban la convocatoria, Raúl Jiménez y Vicent Abril se ensalzaban como los únicos dos representantes de la cantera del Valencia CF. Los guardametas, que actualmente militan el el filial 'che', hacían las maletas para poner rumbo al país sudamericano y disputar el torneo que tendría lugar entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre.

Abril había sido el encargado de defender el arco del Valencia Mestalla en las dos jornadas de Segunda Federación que se habían disputado hasta la fecha. Es por ello que su ausencia, junto a la de Raúl Jiménez, obligó al equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo a buscar un portero que conciese la categoría para suplir a los internacionales. Pere Joan García, formado en las categorías inferiores del RCD Mallorca y con experiencia en Primera y Segunda Federación fue el elegido para ocupar la portería blanquinegra.

Sin oportunidades en Chile

Ni Vicent Abril, ni Raúl Jiménez han tenido la oportunidad de demostrar su potencial en el campeonato. Tanto en los tres partidos de la fase de grupos, como en las eliminatorias, ha sido Fran González, portero del Real Madrid, el encargado de defender el arco del combinado nacional en detrimieto de los valencianistas, que no han gozado de ningún minuto en el torneo.

Esta es una decisión que no ha sentado bien en el seno del club, que ha perdido a dos efectivos clave en pleno inicio de la temporada 2025/26, en la que la plantilla dirigida por Miguel Ángel Angulo es, actualmente, colista del tercer grupo de Segunda Federación con dos puntos en cinco jornadas. El filial blanquinegro aún no conoce la victoria, ya que hasta el momento ha sumado dos empates y tres derrotas.