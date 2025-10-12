VÍDEO: Los 'paradones' de Dimitrievski contra Bélgica

Stole Dimitrievski está encontrando en Macedonia todas las oportunidades que no le está brindando el Valencia CF. El guardameta, a pesar de la inactividad, conserva su estatus mientras su país de procedencia no encuentra argumentos para prescindir de sus servicios. Está siendo de lo más destacable del equipo dirigido por Blagoja Milevski y uno de los principales culpables de que Macedonia, por primera vez en su historia, esté cerca de jugar un Mundial.

Dimitrievski ante Bélgica. / @MacedonianFoot_

Valorado con un 8,3 en el portal estadístico en cuestión, el portero realizó 5 paradas, 3 de ellas de altísimo mérito al ser efectuadas ante disparos desde dentro del área, e hizo tres despejes para dar vida a una Macedonia que hizo un auténtico ejercicio de resistencia contra Bélgica: 21 por cien de posesión, 203 pases y ningún tiro a puerta. Sin embargo, fue suficiente para sumar un punto de mucho valor, que le permite estar más cerca de su sueño mundialista y donde Dimitrievski se reivindicó ante la ausencia de oportunidades con el Valencia.

Recital

Su recital de 'salvadas' para los suyos no pasó inadvertida para nadie y muestra de ello es este vídeo recopilatorio con las mejores intervenciones con las que frenó a futbolistas de a talla de Kevin DE Bruyne:

Suplente en el Valencia

En el Valencia CF el debate de la portería no está abierto y, de momento, Corberán mantiene intacta su confianza en Julen Agirrezabala, que ha jugado todos los partidos hasta la fecha en el campeonato de Liga. El macedonio, que no salió en verano, aprovecha los parones de selecciones para sentirse importante.