Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
Carlos Corberán pudo contar con dos de sus futbolistas lesionados a una semana de volver a competir
El Valencia CF ha vuelto al trabajo este lunes con la mente puesta en el partido de este próximo lunes en Mendizorroza. El equipo de Carlos Corberán, que está obligado a reaccionar por su mala dinámica de resultados, está teniendo más tiempo que ningún otro equipo y sin virus FIFA para trabajar en las mejoras que necesitan y esta sesión vespertina, además, tuvo dos buenas noticias.
Tanto Filip Ugrinic como Dimitri Foulquier pudieron trabajar con el grupo después de sus problemas la semana pasada. El suizo, que arrastra molestias en el tendón rotuliano desde hace semanas, tal y como explicó Corberán en una rueda prensa, entrenó con los demás mientras está siguiendo un plan específico para tratar de dejar en el pasado esas dolencias y aportar al equipo.
Por lo que se refiere al lateral de Guadalupe, entrenó después de no hacerlo en las últimas sesiones y de haber tenido unas dolencias que le impidieron estar contra el Girona en un partido en el que volvió a la titularidad Thierry Rendall, que estuvo a un nivel muy bajo.
Sin Diakhaby
La ausencia que estaba clara, la de Mouctar Diakhaby, seguirá siendo así las semanas venideras por su lesión en el femoral en una de las primeras acciones del partido en Montilivi que le llevarán a estar un tiempo fuera y cederle el puesto a José Copete.
