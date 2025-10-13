Los diez pasos adelante que necesita el Valencia de Corberán

El Valencia CF de Carlos Corberán regresa este lunes (17:00 horas) a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna con el ojetivo de ganar el lunes 20 al Alavés en Mendizorroza y enderezar el rumbo de la temporada. El entrenador confía en el potencial de la plantilla y en el margen de mejora del equipo para levantarse de la crisis de fútbol y resultados por la que atraviesa, pero necesita una reacción urgente a todos los niveles y muchos pasos adelante después de una primera parte de LaLiga insuficiente con 8 de 24 puntos.

El problema es que hay demasiados frentes abiertos y urgen soluciones rápidas para volver a ser el equipo competitivo de la segunda vuelta de la temporada pasada con Corberán. Estas son las asignaturas pendientes que el técnico necesita arreglar cuanto antes por el bien del equipo:

1. Blindar el vestuario

El Valencia necesita que todos sus jugadores vayan a una y remen en la misma dirección. Ya no valen más excusas ni filtraciones interesadas de nadie. El técnico y los capitanes son conscientes de que el éxito de la temporada reside en la unión del grupo. Si no, será imposible.

2. Recuperar a la afición

Es otra de las patas indispensable de la reacción. Si el equipo no es capaz de reconciliarse con su afición la temporada se puede hacer muy larga. El capitán José Luis Gayà pidió unión en su mensaje del 9 d'Octubre, pero el primer paso lo tienen que dar los propios jugadores.

3. Elevar el nivel competivo

Los jugadores son los primeros que tienen que dar un paso adelante. La mayoría de jugadores de la plantilla está lejos del nivel de la temporada pasada. Los futbolistas importantes (capitanes, renovados...) están obligados a dar un plus. El rendimiento actual no es suficiente.

4. Optimizar los fichajes

Los ocho fichajes están muy lejos de ser refuerzos para la plantilla. El técnico está obligado a sacarles el máximo rendimiento y conseguir que sumen más para el equipo, algo que no se ha producido hasta la fecha. Solo Danjuma y Agirrezabala han encontrado una regularidad.

5. Encontrar un estilo definido

El Valencia se ha caracterizado en este inicio de temporada por su indefinición tática. Demasiado desorden y desajustes. El equipo de Corberán no es reconocible como el año pasado. No hay ideas claras. Todavía no sabe a lo que juega y necesita encontrar su identidad y su estilo definido.

6. Dar con un once reconocible

Corberán todavía no ha encontrado su once tipo. Ocho jornadas, ocho alineaciones. El doble pivote no está consolidado y ninguna de las combinaciones de ataque ha dado resultados. Danjuma, el único fijo en fase ofensiva, busca socio en ataque tres meses después.

7. Evitar las desconexiones

El Valencia se ha convertido en un equipo muy desequilibrado y desorganizado capaz de la mejor y peor versión en un solo partido. El equipo muta para bien (Athletic) o para mal (Espanyol o Oviedo) demasiado rápido. Esta bipolaridad, sin calidad en la plantilla, es un suicidio.

8. Corregir el balón parado

El equipo está obligado a dar un paso adelante a balón parado. El equipo ha encajado en jugadas de estrategias en los tres últimos partidos como denunciaron los propios jugadores en Montilivi. Urge poner fin a este coladero. Es un tema que ocupa y preocupa en Paterna.

9. Ganar contundencia en las áreas

Los de Corberán necesitan gol y sobre todo cerrar los partidos desde atrás. El Valencia está obligado a crecer desde la defensa. Corberán reconoció al final del partido contra el Girona que faltó contundencia en defensa. Se necesitan los niveles de concentración e intensidad al máximo.

10. Crecer como visitante

El Valencia es un equipo vulnerable lejos de Mestalla. Los de Corberán son el tercer peor equipo de la categoría como visitante con solo un punto de doce. Solo Mallorca y Osasuna son peores. Es el colista en goles en contra (-8). El problema es que se trata de un mal enquistado en la 'era Meriton'