El informe de los fichajes del Valencia: Un mercado insuficiente

El Valencia CF de Carlos Corberán tiene muchos problemas que explican la crisis de fútbol y resultados por la que atraviesa el equipo. Uno de ellos es el bajo rendimiento de sus fichajes. La temporada está demostrando que el mercado fue insuficiente. La incorporación de Julen Agirrezabala, Copete, Baptiste Santamaría, Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Lucas Beltrán no ha solucionado los problemas estructurales de la plantilla y está lejos (hasta la fecha) de permitir un salto calidad al equipo.

La confianza del club y del entrenador en ellos permanece intacta, pero la realidad es que hasta la fecha son fichajes que refuerzan más bien poco. Solo Agirrezabala y Danjuma, intocables para el entrenador, están asentados en el once titular y ofrecen algo de luz dentro de la oscuridad que es ahora mismo el equipo.

Danjuma

552 minutos. (77%) Una suplencia en la primera jornada recién aterrizado en la ciudad y siete titularidades consecutivas en LaLiga. Arnaut Danjuma es el fichaje de verano que mejor rendimiento está ofreciendo al equipo. El neerlandés tiene la confianza de Corberán y es indiscutible en sus planes de ataque. A pesar de las dificultades del conjunto blanquinegro en fase ofensiva, el '7' es el futbolista más diferencial arriba. Cuando tiene el balón pasan cosas. Los números lo avalan. De momento, acumula tres goles (Getafe, Espanyol y Oviedo) y una asistencia (Girona). A mejorar: su implicación defensiva.

Agirrezabala

720 minutos. Lo ha jugado todo (100%). Para Corberán no hay debate posible. Julen ha sido su portero titular en las ocho primeras jornadas de LaLiga y tiene toda la confiaza del entrenador para seguir siéndolo. El técnico lo reforzó incluso en su peor actuación contra el Barcelona (6-0) y el vasco le ha dado la razón despejando las dudas iniciales con buenas actuaciones a pesar de los 14 goles en contra (1,75 por partido). Aunque sale mal parado por la comparativa constante con Giorgi Mamardashvili, la portería del Valencia no es un problema.

Santamaría

517 minutos (72%). A pesar de su titularidad en las últimas seis jornadas de LaLiga, no acaba de hacerse fuerte en el centro del campo. Ni con Javi Guerra ni con Pepelu. El pivote francés ha alternado buenos partidos con actuaciones irregulares donde ha sembrado dudas. En el último partido contra el Girona, sin ir más lejos, fue sustituido al descanso y Corberán prefirió mantener a Pepelu en el campo. La realidad es que todavía no ha demostrado ser mejor que él. Su mejor versión apareció contra el Athletic con gol, asistencia y roja provocada. Solo así hará olvidar la cada vez más larga sombra de Enzo Barrenechea.

Raba

203 minutos. Solo el 28% del global del equipo. Su protagonismo ha ido a menos con el paso de los meses. El cántabro fue importante en la media punta durante la pretemporada y en el primer partido de LaLiga contra la Real Sociedad con asistencia de gol incluida a Diego López. Sin embargo, El Sadar supuso un punto de inflexión para el futbolista. Corberán lo sacrificó tras la roja a Gayà y ya nunca más fue el de antes con tres suplencias, dos partidos sin ni siquiera participar (Barça y Espanyol) y solo una titularidad (Athletic). Entre los cuatro partidos lejos de Mestalla solo ha disputado 33 minutos. Solo tiene sitio (y poco) en casa.

Copete

349 minutos. La mitad del porcentaje (48%) total del equipo. Su apuesta como central titular para formar pareja con César Tárrega duró dos jornadas: Real Sociedad y Mallorca. Corberán lo sentó en la tercera jornada frente al Getafe y desde entonces está por detrás de Mouctar Diakhaby con cinco suplencias. Tampoco funcionó en defensa de tres centrales contra el Barcelona. La lesión de Diakha le abre un nuevo escenario en un mes de oportunidades que necesita aprovechar si no quiere ver también relegado por el cuarto en discordia Eray Cömert.

Ramazani

85 minutos. Su cuota de protagonismo en el equipo (16%) es muy baja. Dos meses después de su fichaje, el belga todavía no sabe lo que es ser titular en el Valencia. Largie cuenta las ocho jornadas por suplencias. Incluso se quedó a cero en Cornellà. Cornerán le ha otorgado el rol de revulsivo en las segundas partes. El jugador ha dejado algún chispazo interesante (asistencias de gol a Hugo Duro contra el Getafe en agosto) durante sus fugaces apariciones, pero de momento son insuficientes para ganarse la confianza del entrenador en el once titular.

Ugrinic

89 minutos. Tiene el porcentaje más bajo de minutos jugados (12%) porque no entró en la lista de convocados para el partido contra el Getafe por lesión. Su participación en el equipo es residual. Todavía no ha sido titular en ninguno de las ocho jornadas del campeonato. Siempre suplente (no ha jugado más de 30 minutos) para las segundas partes. Es muy significativo que Corberán no ha apostado por el suizo ni siquiera en las suplencias de Javi Guerra. Prefirió a Pepelu antes que darle una oportunidad. Su asistencia de gol en Cornellà a la salida de un saque de esquina no ha tenido continuidad. Dos meses después, sigue sin arrancar.

Lucas Beltrán

169 minutos. 38% del total del equipo. El argentino no encuentra su sitio en el Valencia en ninguna de las dos posiciones de arriba ('9' y segundo delantero). Contra el Girona desaprovechó su primera oportunidad de la temporada como titular después de cinco suplencias consecutivas. Sacrificado y entregado a la presión, pero lejos de ser determinante. Ha pasado demasiados partidos desapercibido. Si el rendimiento de los delanteros se mide por números: cero goles y cero asistencias.