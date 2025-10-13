Segunda oportunidad para la pareja Tárrega-Copete

La lesión de Mouctar Diakhaby en Montilivi fue un duro golpe para el Valencia CF, más todavía porque llegó en un momento crítico a nivel de resultados para el conjunto blanquinegro, que encadena tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, y dos derrotas ante Real Oviedo y Girona, dos rivales, a priori, inferiores. Pero la competición no da margen para lamentaciones y Carlos Corberán está obligado a recurrir al ‘plan B’ para el centro de la zaga, la pareja César Tárrega y José Copete.

Un ‘plan B’ que a principio de temporada fue el ‘plan A’, y es que el Tárrega-Copete fue el centro de la zaga por el que el técnico del Valencia apostó para arrancar el curso. Sin embargo, los resultados no fueron los previstos y, tras dos jornadas en las que el Valencia sumó un punto, Corberán decidió sentar al sevillano en favor de Diakhaby, que recuperó su sitio en el once tras el duro proceso de lesión-recuperación-readaptación que ha vivido en el último año. Tras el parón y con motivo de la lesión muscular del guineano, la zaga Tárrega-Copete tendrá una segunda oportunidad para cumplir las expectativas, y de hecho está prácticamente obligada a hacerlo para que el Valencia deje atrás el mal momento deportivo que atraviesa.

VALENCIA, 16/08/2025.- El defensa del Valencia Copete (i) intenta rematar a puerta durante el partido de la primera jornada de LaLiga entre Valencia CF y Real Sociedad, este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque

Copete, tras la adaptación, debe dar un paso al frente

José Copete fue la gran apuesta de la dirección deportiva del Valencia el pasado verano para cubrir la baja de Cristhian Mosquera. El club desembolsó algo más de tres millones y medio al Mallorca y el futbolista, que hizo fuerza para fichar, llegó con cartel de titular. Ahora, una vez superado el proceso de adaptación en un inicio de temporada en el que ha dejado algunas dudas, Copete debe dar un paso al frente y rendir como el Valencia esperaba que lo hiciera cuando lo fichó.

La buena noticia, o al menos optimista, para el Valencia CF es que Tárrega y Copete están contando ahora con dos semanas completas para trabajar juntos bajo las órdenes de Corberán. El parón internacional, en el que ninguno ha puesto rumbo a su Selección, debe servir para que el Valencia corrija muchos de los aspectos que están fallando y el de la pareja de centrales puede ser uno de ellos.

Cifras a mejorar

Los datos dejan claro que no ha sido el arranque de curso soñado por Copete. Con el sevillano en el once, el Valencia aún no conoce la victoria y ha encajado ocho goles en tres partidos, aunque cierto es que seis de ellos fueron en el pésimo partido en el Johan Cruyff en el que todo el equipo en general hizo un papel indigno. Ante el Girona, partido en el que también se le podría contar la titularidad porque entró en el minuto cinco de partido, encajó otros dos goles.

Diakhaby, retirándose lesionado / VCF

¿Cuándo vuelve Diakhaby?

Diakhaby sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda y el tiempo de baja estimado, aunque el club no lo especificó en el comunicado, es de aproximadamente un mes. Teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos semanas desde el partido ante el Girona, Mouctar podría perderse hasta los próximos cuatro partidos. Su ausencia ante Alavés y Villarreal es segura, y muy probablemente también causará baja en el Bernabéu, estadio en el que marcó el curso pasado. Tampoco jugará la primera ronda de Copa del Rey ante el Maracena.