El último testimonio de Rafa Mir por presunta agresión sexual

El 'caso Rafa Mir' sigue su curso. El exdelantero del Valencia CF, ahora en las filas del Elche CF, se ha acogido a su derecho de no declarar en su comparecencia vía telemática ante la jueza de Llíria que instruye su causa. El jugador estaba citado para hacer una «declaración indagatoria» este lunes 13 de octubre que a petición del jugador y su abogado se ha hecho telemáticamente.

Mir ha guardado silencio tras ser interrogado para no incurrir en contradicciones con su testimonio inicial. El delantero del Elche habló telemáticamente desde el despacho del abogado Jaime Campaner en Mallorca. A su salida el letrado ha asegurado: "Es un puro trámite. Es lo normal en este tipo de procedimientos en materia de supuestos delitos sexuales. Procesar y que se decida todo en juicio, es un tema de credibilidad. Valoramos positivamente que la instrucción haya sido rápida y estamos satisfechos con el contenido de la instrucción”, aseguró en exclusiva a El Chiringuito.

El murciano está procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La instructora entiende que, de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa, existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir, que entonces jugaba cedido por el Sevilla en el Valencia, agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos mujeres a las que él, Jara y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia. La juez también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte de Jara, respecto a una segunda mujer.

En septiembre de 2024, la Policía detuvo a Mir y a Jara tras la denuncia que presentaron dos mujeres, que aseguraron que se trasladaron a casa del futbolista después de que se conocieron en una discoteca, que Mir agredió sexualmente a una de ellas y que Jara había realizado tocamientos y agredido a la otra tras negarse a tener relaciones sexuales con él.

La postura del Elche

El Elche descarta tomar medidas disciplinarias contra su jugador Rafa Mir tras ser procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. El club ilicitano, según cofirmaron fuentes oficiales de la entidad, confía plenamente en la presunción de inocencia del futbolista, que llegó este verano al club cedido por el Sevilla y que ha marcado tres tantos en ocho jornadas que se han disputado de competición.

La entidad recuerda que era plenamente consciente de la situación del jugador murciano antes de su incorporación y se alinea totalmente con su entrenador, Eder Sarabia, que ya mostró su apoyo públicamente a Mir tras el último partido en Vitoria, donde fue insultado por parte de la afición del Deportivo Alavés.