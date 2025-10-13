El Valencia Mestalla, atrapado por la DANA Alice

No es la temporada del Valencia CF Mestalla. El filial blanquinegro no solo perdió en su desplazamiento contra la UD Sant Andreu. El equipo de Miguel Ángel Angulo no ha podido regresar todavía a casa por culpa de las fuertes lluvias que azotan al litoral mediterráneo.

El temporal y las inundaciones en Tarragona han provocado cortes a la circulación en la autopista AP-7 y la nacional N-340 en el delta del Ebro, así como en la red ferroviaria. Las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la provincia catalana obligaron a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía.

El Mestalla se vio obligado a cambiar su plan de viaje de vuelta y buscar un hotel para que pasara la noche toda la expedición. Finalmente, el filial hizo noche en Terrassa. A lo largo de la mañana se ha comenzado a restablecer la circulación en buena parte de los tramos afectados y la idea del filial, según fuentes del club, es poder regresar a a la ciudad deportiva de Paterna a lo largo del día si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Confianza en Angulo

Más allá del viaje, el equipo atraviesa una delicada situación en la tabla con cuatro derrotas y dos empates en las seis primeras jornadas del campeonato. El club, sin embargo, confía en Miguel Ángel Angulo para revertir la situación. “Lo que me transmiten es confianza. Saben cuál es la situación, están preocupados, pero apuestan por este grupo. Necesitamos tiempo y paciencia. Hay confianza en que se puede hacer”, decía el técnico a la finalización del encuentro. “No es una situación que dependa de mí. Soy optimista porque veo al grupo con ganas de revertir esto. Sé cómo funciona el fútbol, pero lo importante es centrarnos en el día a día y en mejorar de cara al próximo partido ante el SD Ibiza”. La falta de adptación de algunos jóvenes futbolistas inexpertos en la categoría y los fallos en fase defensiva están penalizando al equipo en este inicio de temporada. El equipo es el quinto máximo goleador de la categoría. Un dato que invita a la esperanza. El margen de mejora todavía es muy grande.