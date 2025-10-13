Valencia Mestalla: radiografía de una crisis

El Valencia Mestalla vive su peor momento después de la derrota en Sant Andreu que le mantiene colista, sin sumar ninguna victoria y a cinco puntos de la permanencia. El equipo no levanta cabeza a pesar de haber dejado sensaciones algo mejores en los últimos dos encuentros y aunque el club mantiene su confianza en Miguel Ángel Angulo, el entrenador necesita ya un estímulo para reflotarlo si no quiere perder el puesto.

Son varias las causas que explican la crisis en la que vive sumido el filial blanquinegro que van desde cuestiones colectivas hasta individuales que no están permitiendo al equipo blanquinegro sacar cabeza.

1.Bisoñez

El Valencia CF confeccionó, después de muchos años, una plantilla completamente Sub23 en lugar de firmar a algunos jugadores con experiencia en la categoría para equilibrar esa falta de bagaje. Al equipo se le está notando esa falta de 'callo' en muchos momentos de los partidos y todavía no es capaz de imponerse a rivales más veteranos. En esta plantilla está gran parte de la 'Generación de Oro' del Juvenil que llegó a la final de la Copa de Campeones, que todavía se encuentra aclimatándose a jugar contra los 'mayores' y precisa que los 'pesos pesados' del vestuario den ese paso al frente para canalizar la transición.

2.Penalizado por sus errores

Algo que está perjudicando y mucho al filial es la cantidad de fallos que está cometiendo y que le ponen los partidos cuesta arriba. Errores en despejes, salida de pelota, desconexiones... Que están significando goles de los rivales y que obligan al Mestalla a remar constantemente para tratar de salvar algún punto.

Imagen del partido del Valencia Mestalla / UE Sant Andreu (Álvaro Martín)

3.Endeblez defensiva

A nivel defensivo, el Mestalla está siendo un desastre. En solamente seis partidos ha encajado ya 15 goles, una media de 2'5 por partido, lo que le obliga a marcar tres goles si quiere sacar algo de los encuentros. El equipo, con nueve goles en su casillero, es el quinto más anotador del campeonato por la calidad que tiene en el último tercio, pero es insuficiente para sacar victorias con una losa como esa.

Miguel Ángel Angulo, además, no ha dado con la tecla todavía en la selección de las piezas tanto en los laterales como con la pareja de centrales, que ha variado mucho en este arranque liguero. En el último tramo ha sido Rubo Iranzo el que ha pasado del lateral al centro de la zaga buscando algo más de solvencia, que sigue sin llegar. A este factor no le ayudado tampoco sufrir el 'baile' de porteros agravado por la convocatoria de Vicent Abril y Raúl Jiménez para el Mundial Sub20.

4.Falta de identidad

El filial está siendo incapaz de mostrarse dominador en casa, un sello que habitualmente ha sido inconfundible en el filial más allá de los resultadios la diferencia de talento siempre ha quedado patente. Esta vez le está costando mucho más sentirse protagonista y ser constante en el juego. Tampoco le está ayudando ponerse por detrás siempre tan pronto en el marcador.

5.¿Brotes verdes?

En los últimos partidos se ha visto que el equipo conserva graves problemas defensivos incompatibles con ganar partidos, pero también mejoras en su juego. Para Juric Tórtola (VosPuchades), periodista experto en el Valencia Mestalla, que ha ayudado en la confección de este análisis, el Mestalla "parece que empieza a carburar y competir, pero sigue sin ganar" y explica que en los dos últimos choques se ha visto a un filial con más personalidad sobre el campo y que necesita, además de corregir sus muchos errores, una victoria que le dé un cambio de perspectiva y de moral.