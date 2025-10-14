El Valencia y la necesidad de ganar en territorio maldito

El Valencia CF es uno de los grandes del fútbol español y europeo. Eso está tan claro como que hace años que no lo demuestra. Los de Corberán han empezado LaLiga a un nivel inferior al que mostraron el curso pasado. Muchas caras nuevas que ajustar, pero lo cierto es que llevamos ocho encuentros disputados y sólo ha logrado imponerse en dos de ellos. Fuera de casa, sobre todo, es donde pinchan más de la cuenta.

La diferencia de registros en Mestalla y fuera es más que llamativa. Todos los equipos suelen rendir mejor en casa, aunque en el caso del cuadro de Corberán, se nota más. Eso habla bien de la afición de blanquinegra, pero es algo que se debe nivelar para bien.

El caso es que el Valencia CF visita Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés el próximo lunes. Se trata de un estadio en el que no ganan desde la temporada 2017/18. No sólo eso, sino que acumulan tres derrotas seguidas en territorio vitoriano. Mal asunto.

Zaza y Rodrigo Moreno, en la última victoria

La última victoria del Valencia a domicilio ante el Alavés fue en la temporada 2017-18 gracias al gol de penalti de Rodrigo Moreno, que puso el 1-2 después del gol inicial de Simone Zazay el del empate del exvalencianista Alexis Ruano. Después de ese triunfo, ha regresado en seis ocasiones a ese escenario en la Liga, cuatro han sido las derrotas y dos los empates.

Simone Zaza, celebrando un gol con el Valencia / SD

El balance de los dieciocho encuentros disputados en Vitoria entre ambos equipos es de siete victorias para el Alavés, seis empates y cinco victorias para el Valencia.

La polémica de Gil Manzano en el último Alavés - Valencia

El curso pasado, sin ir más lejos, Gil Manzano hundió a los de Corberán al señalar un polémico penalti en contra del criterio del VAR. Las opciones europeas se fueron al traste con dicha derrota (1-0), a la par que el árbitro aceleró el descenso de la UD Las Palmas con su polémica decisión.

Con todo esto, al Valencia CF sólo le queda ganar al Alavés en Mendizorroza para dar un salto en la tabla.