Corberán, en riesgo de sufrir su peor racha en Mendizorroza

El Valencia CF no regresa a la competición hasta el próximo lunes, cuando se mida en Mendizorroza al Alavés en el partido que cierre la novena jornada de LaLiga. Tras tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y dos derrotas ante Real Oviedo y Girona, para el conjunto blanquinegro es casi una obligación volver a la senda de la victoria y no alargar más una crisis de resultados que empieza a ser preocupante.

Para Carlos Corberán a nivel individual también es un partido trascendental, y es que, si el Valencia cae derrotado en Mendizorroza, sería la primera vez que el técnico del Valencia encadena tres partidos perdidos consecutivos desde que llegó al cargo, lo que terminaría de confirmar su momento más complicado al frente del equipo.

Corberán confía en el grupo, y lo ve capacitado para reaccionar / VCF Media

La temporada pasada solo estuvo cerca en una ocasión, justo a final de temporada cuando el equipo se quedó sin opciones matemáticas de pelear por Europa. El Valencia perdió la jornada 36 y 37 ante Alavés y Athletic Club, pero sacó un empate en la última fecha ante el Betis que impidió conectar tres derrotas seguidas.

Territorio maldito

No es precisamente Mendizorroza un escenario propicio para tratar de regresar a la senda de la victoria, y menos aún para el Valencia, que en los últimos años se le ha atragantado especialmente el feudo babazorro. Se trata de un estadio en el que no gana desde la temporada 2017/18 y en el que, además, acumula tres derrotas seguidas.

Rodrigo Moreno / EFE

Zaza y Rodrigo Moreno, en la última victoria

La última victoria del Valencia a domicilio ante el Alavés fue en la temporada 2017-18 gracias al gol de penalti de Rodrigo Moreno, que puso el 1-2 después del gol inicial de Simone Zaza y el del empate del exvalencianista Alexis Ruano. Después de ese triunfo, ha regresado en seis ocasiones a ese escenario en la Liga, cuatro han sido las derrotas y dos los empates.

El balance de los dieciocho encuentros disputados en Vitoria entre ambos equipos es de siete victorias para el Alavés, seis empates y cinco victorias para el Valencia.