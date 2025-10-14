Dimitrievski se pasa de frenada y Macedonia del Norte se complica el Mundial

La Macedonia del Norte de Stole Dimitrievski tuvo este lunes una oportunidad de oro para estampar su nombre en el próximo Mundial. Una victoria en casa ante Kazajistán les servía para firmar de forma matemática su clasificación, pero la selección de Blagoja Milevski no pudo pasar del empate a uno, complicándose su presencia en la gran cita a falta de una jornada de fase de clasificación.

Karaman adelantó a Kazajistán en el minuto 54, y lo hizo además en una acción en la que Stole Dimitrievski no estuvo acertado. El guardameta del Valencia salió a despejar de puños un centro lateral, pero no midió bien, falló, y el rechace lo aprovechó el futbolista kazajo para adelantar a su equipo. Logró empatar en el minuto 74 Macedonia del Norte, con un tanto del exgranota Enis Bardhi, pero no pudo darle la vuelta al marcador.

Tras el empate, Macedonia se mantiene como segunda del Grupo J, pero con un partido más que Bélgica, que lidera el grupo, y Gales, tercera clasificada a solo tres puntos.

SKOPJE (Republic of North Macedonia), 13/10/2025.- North Macedonia's Enis Bardhi (L) in action against Kazakhstan's Yan Vorogovskiy (R) during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group J match between North Macedonia and Kazakhstan in Skopje, Republic of North Macedonia, 13 October 2025. (Mundial de FÃºtbol, KazajstÃ¡n) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI / GEORGI LICOVSKI

Bélgica ganó y se abre paso al Mundial

Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4) con un doblete de Kevin De Bruyne y después del empate de Macedonia del Norte ante Kazakistan (1-1).

Sus dos rivales directos perdieron puntos y ya es líder en solitario del grupo J.

El equipo de Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte con un partido menos, mientras que Gales ya está a una distancia de cuatro. Cerrará su fase de clasificación contra Kazakistán y Liechtenstein y sólo una debacle le dejaría sin Mundial.

Gales desperdició una oportunidad única para meterse en la pelea por la clasificación directa. No pudo con los 'Diablos Rojos', que saltaron al terreno de juego con tres novedades: Amadou Onana por Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier por Timothy Castagne en el lateral derecho y Charles De Ketelaere en ataque.

Fueron las novedades de Rudi García para intentar agitar a un equipo que la pasada jornada se atascó en su estadio ante Macedonia del Norte.

No pasó del 0-0 y eso no podía volver a ocurrir. Sin embargo, desde muy pronto tuvo que remar contracorriente por el tanto de Joe Rodon, que a los ocho minutos abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner que no pudo salvar Thibaut Courtois, que antes del descanso también intentó sin éxito atrapar a una rata que saltó al césped del Cardiff City Stadium.

Sin embargo, al cuarto de hora, y tras la intervención del VAR para señalar una mano de Ampadu dentro del área, De Bruyne empató desde el punto de penalti. Entonces, Bélgica, más tranquila, se hizo dueña y señor del choque hasta que una jugada entre Leandro Trossard, Jeremy Doku y Meunier, culminó con la remontada belga.

El defensa del Lille no desperdició un buen pase atrás desde la línea de fondo de Doku y, con un sensacional zapatazo, terminó con la resistencia de Gales, incapaz de reaccionar en el segundo acto y sentenciado por De Bruyne, que de nuevo marcó de penalti tras otra mano, esta vez de Jordan James.

Y aunque Nathan Broadhead redujo distancias, Trossard convirtió su tanto en una anécdota con una respuesta inmediata con la que Bélgica selló el 2-4 definitivo para acercarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Duelo directo por la seguda posición

La próxima jornada podría sentenciar un grupo en el que Gales y Macedonia del Norte parecen condenadas a pelear por la segunda posición