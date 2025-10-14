El hijo de Gennaro Gattuso maravilla en Marbella

Marbella ejerce desde hace décadas de auténtico paraíso para infinidad de equipos de fútbol, que aprovechan sus excelentes instalaciones deportivas y condiciones meteorológicas para realizar sus concentraciones. Pero en mitad de todo ese ir y venir de estrellas globales, con nombres propios como el de Erling Haaland, también encontramos a quienes han elegido esta ciudad como lugar de residencia. Es el caso del actual seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, cuyo hijo Francesco incluso ha empezado a seguir sus pasos como futbolista. Milita en CD Vázquez Cultural y, como central diestro, ya atrae la atención de ojeadores en la máxima competición juvenil en España.

Referentes

Atiende a La Opinión de Málaga con el mismo desparpajo y seguridad en sí mismo de quien ya lleva años como futbolista. No obstante, pone como referentes desde pequeño a su propio padre, uno de los históricos del club milanista con más de 300 partidos oficiales y dos títulos de Liga de Campeones, además de un entorchado mundial con Italia, así como a Sergio Ramos. «Me fijo en quienes destacan por su carisma y carácter», apunta. Y la afición marbellí disfruta precisamente de esa forma de trabajar que recuerda y mucho a los mejores.

«Marbella siempre me ha parecido una ciudad estupenda. Crecí en Italia, pero a veces veníamos aquí de vacaciones. Por circunstancias familiares, con la intención de cambiar de vida, nos mudamos hace año y medio a la Costa del Sol y, aprendiendo español de manera rápida, ahora estoy intentando adaptarme al fútbol español, que es muy diferente», subraya.

Agradecido

Manifiesta de manera rotunda que no habría crecido tan rápido una vez asentado en suelo malagueño sin haber pasado por el CD Atlético Marbella Paraíso. «Es un club que me ayudó muchísimo para poder ponerme en forma. Después de una buena temporada con el primer equipo, el Vázquez Cultural de División de Honor me eligió y estoy también muy agradecido a Javi Gámez como a todo el cuerpo técnico por la predisposición desde un principio. Espero devolver en el campo los frutos a toda esa confianza», argumenta.

Francesco Gattuso compagina sus cuatro entrenamientos entre semana con los estudios de Segundo de Bachillerato. Para él constituye un referente España, especialmente Andalucía, en la forma de trabajar con la cantera, «tanto a nivel técnico como físico. Porque aquí se estudia mucho al rival para poder llegar en las mejores condiciones a los partidos, en los que nos enfrentamos a los canteranos de clubes históricos como Málaga CF, Granada CF, Betis o Sevilla».

Libertad para poder elegir

En este sentido, afirma que en Italia se están copiando las canteras españolas para poder obtener los mismos éxitos internacionales. Y, acerca de lo que su padre le inculcó desde pequeño, especifica: «Él siempre me dio libertad para elegir lo que quisiera hacer. Sólo me indicaba que lo que hiciera, que lo hiciera bien, con perseverancia. Él está contento y me insiste en que siga trabajando». Nadie duda en Marbella de que a Gattuso le sobran los motivos para sentirse orgulloso de este poderoso y prometedor central de 1,83 de estatura.