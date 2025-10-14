Javi Guerra y Diego López visitan a la selección española

El parón de selecciones ha tenido muy poco entretenidos a los jugadores del Valencia CF, ya que solamente Stole Dimitrievski se ha marchado a jugar para su combinado nacional, mientras que el resto ha seguido trabajando a las órdenes de Carlos Corberán con el 'foco' puesto en cambiar la dinámica.

El conjunto de Mestalla tenía la temporada pasada más internacionales por la presencia de futbolistas en combinados Sub21, pero entre las ventas de Yarek Gasiorowski y Christian Mosquera y el relevo generacional que llegó tras el Europeo, el Valencia también se quedó sin representantes en esta categoría.

En este parón, La Roja ha estado en territorio ilicitano y la Rojita en Castellón. Aprovechando la cercanía, los exjugadores de la Sub21 Diego López y Javi Guerra aprovecharon para desplazarse a ver el encuentro disputado por parte de muchos de sus exompañeros en una Selección a la que ya no pueden ir por edad.

Mayenda, uno de los líderes de La Rojita / RFEF

Remontada de La Rojita

España, sobre la bocina, firmó un triunfo de oro en Castalia, tres puntazos si se tiene en cuenta que la tarde fue áspera y estuvo llena de complejidades. Eliezer Mayenda, de profesión delantero, hizo justicia al lograr el empate en el minuto 90 y Gonzalo, ya en el añadido, puso el 2-1 para poner patas arriba a la afición de Castellón de la Plana y dejar a la Selección con nueve puntos, líder de un Grupo A de la fase de clasificación para el Europeo de 2027.