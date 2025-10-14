Las lesiones de Ramazani y Diakhaby ponen a prueba a la plantilla

El Valencia CF se enfrenta después de este parón a una situación prácticamente inédita en lo que va de temporada: dos bajas por lesión de mínimo un mes de duración. Son las de Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby, que alteran en primer lugar la rotación y en segundo la seguridad defensiva del equipo, obligando a todos a dar un paso más al frente.

El último en caer ha sido el belga, con una lesión muscular en su cuádriceps que le alejará del equipo los próximos partidos. Ramazani no estaba siendo titular, aunque sí habitualmente de los cambios para tratar de sacar algo de los partidos. Su rendimiento no ha sido bueno hasta la fecha, aunque dejó brotes verdes agitando el encuentro frente al Girona.

Especialmente después de esta lesión lo normal es que Hugo Duro vuelva a ser el '9' y que Arnaut Danjuma caiga a banda izquierda para que Carlos Corberán pueda seguir teniendo un revulsivo de banda en la figura de Diego López, Luis Rioja o inlcuso Dani Raba, ahora que el extremo natural más habitual del banquillo está 'KO' para las próximas semanas.

Ramazani y Pepelu pugnan en el entrenamiento de este martes / VCF Media

Copete a escena

Más complicada pone la situación la lesión de Diakhaby, ya que era titular indiscutible en el eje de la zaga. Copete será titular en el tramo más duro del calendario. Con el Valencia 'hundido' por los últimos resultados cuando tenía la oportunidad de dar el salto a puestos europeos, el equipo ha de reacionar con un calendario que le llevará primero a Mendizorroza, más tarde recibirá la visita del Villarreal, irá al Santiago Bernabéu y volverá a Mestalla para medirse con el Real Betis. Cuatro partidos de altos vuelos antes del último parón y que, salvo catástrofe, serán para un Copete que tiene el desafío de cambiar la opinión del valencianismo.

Además, la baja del central guineano también facilita un escenario que parecía impensable en verano con solamente dos competiciones en juego para el Valencia: el redebut de Eray Cömert. El suizo se quedó como cuarto central después de que no llegase ninguna oferta satisfactoria por él, dejando a medias la reconstrucción de la defensa. Ahora pasa a ser primera opción en caso de que haya algún percance.

La duda de Ugrinic y la rotación en el centro

La tercera ausencia podría ser la de Filip Ugrinic si no supera sus molestias en la rodilla. El suizo, que fue una apuesta del pasado verano, no ha sido titular ni una sola vez hasta el momento y se esperaba que le diese cosas a la medular valencianista, ahora mismo completamente colapsada y necesitada de aire fresco. Está por ver si el helvético es ese futbolista.