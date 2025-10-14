Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF sigue entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna mientras el parón de selecciones llega a su fin, y lo hace con la mirada puesta en Mendizorroza, donde el próximo lunes disputará ante el Deportivo Alavés el partido que cerrará la jornada nueve de LaLiga.

Durante las dos semanas de parón, en la que solo Stole Dimitrievski ha acudido con su Selección, el principal foco de interés ha sido el de recuperar a algunos futbolistas que arrastraban molestias en las últimas semanas, como Foulquier y Ugrinic. Sin embargo, no está del todo claro que todos vayan a llegar en condiciones al partido del lunes, especialmente el centrocampista suizo, que este martes ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros por su dolencia en la rodilla.

Foulquier y Puado, en el partido de la pasada temporada en el RCDE Stadium / LaLiga

Podría tratarse de un pequeño paso atrás, puesto que Ugrinic sí trabajó con el grupo el lunes para empezar la semana. Foulquier por su parte, lleva ya dos dísa entrenando con normalidad y todo apunta a que estará al cien por cien para visitar al Alavés.

El revés de Ramazani

La incógnita con Ugrinic se alarga en un día en el que la peor noticia ha sido la lesión de Largie Ramazani. El jugador belga, según indica el Valencia en un comunicado, sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha y, aunque como de costumbre no indica tiempo de recuperación, es baja para los próximos partidos de Liga. Un contratiempo tanto para Corberán como para el propio Largie, que no está disfrutando del inicio de temporada soñado.

El belga se une a la enfermería donde ya estaba Mouctar Diakhaby, a quien todavía le esperan algo más de dos semanas de recuperación.