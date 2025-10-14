Mosquera-Yarek, pareja titular en Castalia

La Sub-21 española se enfrenta este martes (18:30 horas) a Finlandia en Castalia con un centro de la defensa muy conocido para el valencianismo. La Rojita juega en Castalia con una zaga formada por los exvalencianistas Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorwski. Los ahora futbolistas del Arsenal y del PSV respectivamente son titulares en el once del combinado nacional de David Gordo. En el caso del hispano-colombiano, lucirá el brazalete de capitán.

El combinado que dirige David Gordo afronta este duelo con muy buenas sensaciones tras la gran imagen ofrecida el pasado viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara donde goleó a Noruega por 4-1, en un partido en el que el seleccionador pudo hacer pruebas y permitió el debut de varios jugadores.

Pese al buen partido de sus jugadores, Gordo comentó tras el encuentro que "poco a poco iremos creciendo y el martes esperamos hacerlo mejor que hoy ante Finlandia, que es muy buen equipo".

'La Rojita' se ha desplazado este lunes a Castellón, donde tiene previsto realizar esta tarde, a las 18.30 horas, una última sesión de entrenamiento preparatoria antes del partido sobre el césped de Castalia, aunque hay previsión de fuertes lluvias ya que la provincia se encuentra en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, aunque la previsión para el día del partido es de chubascos moderados.

Rotaciones

En principio, el seleccionador español cuenta con todos disponible y es de prever que en su once inicial cuente con muchos de los jugadores que no fueron titulares en el amistoso ante Noruega.

Ambas selecciones se han enfrentado en esta categoría en un total de tres ocasiones , con dos victorias para España y un empate, con cuatro goles a favor del combinado español y uno en contra.

La selección finlandesa inició una concentración el lunes 6 de octubre en la localidad murciana de Pinatar, donde tenía previsto haber jugado el pasado viernes un encuentro de preparación ante el combinado sub-20 de Estados Unidos, que tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias caídas en esa jornada. 'Los pequeños buhos' dirigidos por Mika Lehkosuo han demostrado en este inicio de la fase clasificatoria una gran capacidad gol