Otro revés para Corberán: Ramazani, KO
El Valencia informa que el belga sufre una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y, aunque no indica plazos de recuperación, es baja para los próximos partidos
Malas noticias para el Valencia CF. Largie Ramazani ha caído lesionado en el entrenamiento de este martes y será baja en el regreso a la competición tras el parón internacional. El jugador belga, según indica el club en un comunicado, sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. El Valencia, como de costumbre, no indica tiempo de baja, ni siquiera estimado, por lo que habrá que esperar su evolución para su regreso al verde.
El comunicado oficial del Valencia lo indica lo siguiente: "El jugador del Valencia CF, Largie Ramazani, padece una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha. El extremo valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".
Contratiempo en su adaptación al equipo
No está siendo ni mucho menos el inicio de temporada soñado por Ramazani. El jugador cedido por el Leeds llegó como un refuerzo ilusionante para la delantera pero su papel en el equipo hasta ahora ha sido más bien residual. Ha participado en cinco partidos de Liga, pero ninguno de ellos como titular, y de momento solo ha aportado una asistencia, la de su debut ante el Getafe.
La enfermería no se vacía
La lesión de Largie llega en un día marcado por la mala noticia de que Ugrinic ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros por las molestias en la rodilla que arrastra. El inicio de curso del suizo tampoco ha sido el mejor posible y en parte está siendo por sus problemas físicos. Foulquier, que también sentía molestias, sí ha entrenado con el grupo.
- Mi gol pudo salvar a Marcelino y sin él no hubiéramos llegado a ningún lado
- Roig Arena, de modo concierto a baloncesto en menos de nueve horas
- El Valencia Mestalla, atrapado por la DANA Alice
- ¿Cuánto es el premio del Mr. Olympia 2025?
- Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Delegación de Gobierno recomienda al Valencia Basket jugar a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv
- Valencia Basket decide no vender entradas frente al Hapoel
- “Tenemos plantilla para disfrutar y conseguir la salvación sin sufrir”