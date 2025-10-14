Otro revés para Corberán: Ramazani, KO

Malas noticias para el Valencia CF. Largie Ramazani ha caído lesionado en el entrenamiento de este martes y será baja en el regreso a la competición tras el parón internacional. El jugador belga, según indica el club en un comunicado, sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. El Valencia, como de costumbre, no indica tiempo de baja, ni siquiera estimado, por lo que habrá que esperar su evolución para su regreso al verde.

El comunicado oficial del Valencia lo indica lo siguiente: "El jugador del Valencia CF, Largie Ramazani, padece una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha. El extremo valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

Contratiempo en su adaptación al equipo

No está siendo ni mucho menos el inicio de temporada soñado por Ramazani. El jugador cedido por el Leeds llegó como un refuerzo ilusionante para la delantera pero su papel en el equipo hasta ahora ha sido más bien residual. Ha participado en cinco partidos de Liga, pero ninguno de ellos como titular, y de momento solo ha aportado una asistencia, la de su debut ante el Getafe.

La enfermería no se vacía

La lesión de Largie llega en un día marcado por la mala noticia de que Ugrinic ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros por las molestias en la rodilla que arrastra. El inicio de curso del suizo tampoco ha sido el mejor posible y en parte está siendo por sus problemas físicos. Foulquier, que también sentía molestias, sí ha entrenado con el grupo.