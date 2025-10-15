El Valencia CF espera conseguir alrededor de 150 millones por las parcelas

El Valencia CF, tal y como ha anunciado el club en un comunicado este miércoles, ha encargado a la empresa de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE la venta de los terrenos del actual Mestalla ante la previsión de que el club se traslade en el verano de 2027 al Nou Mestalla.

Los principales especialistas en mercado inmobiliario pronostican que esta será la zona más exclusiva y cara de la ciudad para este tipo de megaoperaciones, debido a las conexiones que facilitará con otros puntos de la ciudad, sobre todo, con el centro de València. Aragón se prevé como centro comunicativo neurálgico de la València que se avecina y, por ello, se trata de uno de los enclaves donde el precio del suelo más se ha incrementado en los últimos años.

Proyección de ingresos entre 150 y 160 millones

Hace aproximadamente un mes, Superdeporte informó de las intenciones de la entidad de Mestalla de acelerar la venta de las parcelas del actual estadio del Valencia CF, situadas principalmente en dicha Avenida de Aragón. La proyección de ingresos del club oscila entre los 150 y 160 millones de euros por la transacción de los terrenos en los que se ubica el estadio fundado en mayo de 1923.

Además, la zona posee un carácter exclusivo porque, como han reiterado diversas constructoras y promotoras han reiterado en varias ocasiones, en la ciudad cada vez hay menos suelo disponible para llevar a cabo proyectos urbanísticos de este calado. En el actual contexto económico, con precios al alza de la vivienda y una oferta consolidada, las parcelas del viejo Mestalla son un auténtico tesoro urbanístico. Fuentes de toda solvencia confirmaron que ese es el precio solicitado por el Valencia.

Precio validado por dos tasaciones

En este sentido, Tribuna Deportiva avanzó que el club ya dispondría de tasaciones por parte de una empresa especializada del sector. Una de estas valoraciones económicas asciende a 149 millones mientras que la otra oscilaría entre 150 y 160 millones. Además, reveló que sería Richard Ellis (CRBE) la compañía encargada de concretar esa venta futura de las valiosas parcelas, como este miércoles ha confirmado la entidad de Mestalla.

113 millones, en 2019, según ADU... y falsas promesas

En 2019, el Valencia ya dio por vendidos estos terrenos a la cooperativa ADU Mediterráneo, una operación en la que ya estuvo involucrada CBRE y cuyo valor se situó por encima de los 113 millones de euros en su momento. En 2014, en el proceso de venta de la mayoría accionarial del club, que culminó con la compra del mismo por parte de Peter Lim, el entonces presidente de la Fundació VCF, Aurelio Martínez, aseguró que si el empresario singapurense no vendía en dos años las parcelas las compraría por 150 millones de euros.