El día que el Valencia quiso fichar a Mikel Merino

Mikel Merino es uno de los nombres de moda en el panorama futbolístico mundial. El centrocampista español disfruta de un estado de forma espectacular, tanto con su club, el Arsenal, como con la Selección Española, en la que se ha convertido en una pieza angular desde que Luis De la Fuente asumió los mandos. Su doblete el pasado martes ante Bulgaria ya es 'un día más en la oficina' de un futbolista que se ha acostumbrado a manejar todos los registros como centrocampista.

El Arsenal desembolsó 32 millones de euros en 2024 por Merino, en una clara apuesta del club gunner por un jugador que, si bien ya estaba a un grandísimo nivel en el Real Sociedad, todavía le faltaba por explotar todo su potencial. Y ese momento ha llegado de la mano de Mikel Arteta en Londres y de Luis De la Fuente en la roja.

Turkey's Ismail Yuksek, left, challenges Spain's Mikel Merino during a World Cup qualifying round Group E soccer match between Turkey and Spain at Konya Buyuksehir stadium, in Konya, Turkey, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Khalil Hamra) / Khalil Hamra / AP

Máximo goleador de la 'era De la Fuente'

Su primera temporada como gunner ya fue una carta de presentación impactante: nueve goles y cinco asistencias en los 44 partidos que jugó en total. Números excelsos para un centrocampista al que Arteta ha usado en más posiciones del campo aprovechando su polivalencia, que no es poca. Con la Selección, sus cifras son aún más impactantes, hasta el punto de que se ha convertido en el máximo goleador nacional en la 'era De la Fuente' con 10 tantos.

Fue un sueño para el Valencia hace casi 10 años

La de Merino no ha sido una de esas explosiones prematuras que dominan ahora el mundo del fútbol, pero es innegable que siempre ha sido un futbolista de un nivel altísimo. El propio Valencia soño con hacerse con sus servicios cuanto apenas tenía poco más de 20 años y vestía la camiseta del Borussia Dortmund. Merino jugó una temporada en el club alemán, que lo fichó de Osasuna tras detectar su talento.

Stuttgart (Germany), 05/06/2025.- Spain’s Nico Williams (R) celebrates scoring the 1-0 goal with teammate Mikel Merino (L) during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France, in Stuttgart, Germany, 05 June 2025. (Francia, Alemania, España) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

Sin demasiadas oportunidades en el Signal Iduna Park, el Valencia quiso aprovechar la situación y preguntó por el futbolista ese verano de 2017, abriendo la puerta incluso a una cesión. Sin embargo, el Newcastle estuvo más rápido y consiguió el préstamo del jugador navarro. En verano de 2018 también se relacionó al Valencia con Merino, pero la Real Sociedad apostó más fuerte y se hizo con sus servicios.