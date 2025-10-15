Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rioja: "Los jugadores no nos sentimos señalados por las palabras de Corberán tras perder ante el Oviedo"

El jugador del Valencia ha repasado en sala de prensa las novedades el equipo de cara al partido del lunes en Mendizorroza frente al Alavés

Luis Rioja, en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés

Luis Rioja, en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés / Germán Caballero

Mari Carmen Gallart

Mari Carmen Gallart

Luis Rioja será protagonista este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. El Valencia CF retoma LaLiga el próximo lunes después del parón de selecciones. El conjunto que dirige Carlos Corberán se mide al Deportivo Alavés en Mendizorroza.

