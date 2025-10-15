En Directo
Luis Rioja: "Los jugadores no nos sentimos señalados por las palabras de Corberán tras perder ante el Oviedo"
El jugador del Valencia ha repasado en sala de prensa las novedades el equipo de cara al partido del lunes en Mendizorroza frente al Alavés
Luis Rioja será protagonista este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna. El Valencia CF retoma LaLiga el próximo lunes después del parón de selecciones. El conjunto que dirige Carlos Corberán se mide al Deportivo Alavés en Mendizorroza.
Y hasta aquí la rueda de prensa de Luis Rioja
preocupación del vestuario
Han cambiado bastantes jugadores, esos jugadores no vivieron la situación del año pasado y somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante. El equipo quiere dar ese paso al frente, implicarse.
Relación con el entrenador
Vamos todos en el barco de Corberán, vamos a remar todos. El año pasado hizo un gran trabajo y le tenemos que permisitir soñar con este club.
A nivel personal
El Alavés para mi lo es todo, me hice un hombre allí. Mi hija es vitoriana... es amor puro. Es de los pocos campos en los que siento ese nerviosismo, tengo muchos conocidos y solo tengo palabras de agradecimiento. Jamás se me va a ir ese amor porque me ha dado todo lo que soy. Vitoria es mi casa
Inicio de temporada
No nos gusta estar en esta posición, el equipo necesita dar pasos adelante, quiere crecer y tiene margen de mejora importante en la clasificación. Estamos en una competición exigente y el inicio no nos ha gustado a nadie. Vamos a darlo todo para cambiar esta situación
Mendizorroza
El año pasado fuimos al Bernabéu después de 17 años sin ganar y ganamos. En casa nos sentimos más arropados pero tenemos que dar ese paso adelante también fuera de cada. Iremos a Mendizorroza en busca de los tres puntos
Errores
Tenemos que mejorar a balón parado, que ante el Espanyol nos impide sacar tres puntos. teníamos un punto en Girona... Tenemos que dar un paso adelante a balón parado en defensa. Nos está costando un poco y este bloque de tres partidos se han perdido puntos por el balón parado
Posición en el campo y claves ante el Alavés
Me intento adaptar a lo que pide el entrenador, he jugado mucho en la izquierda pero también en la derecha, no me siento incómodo para nada. El míster cree que mi lugar es en la derecha y ahí lo intento hacer de la mejor manera posible
Es un campo complicado, la afición empuja y han empezado bien el año.
Unión del vestuario
No es cierto, el vestuario si por algo se caracteriza es por un buen vestuario. Si no hubiera sido bueno, con un vestuario roto no se saca lo del año pasado. Se habla de estas cosas por los resultados y a unos puntos, no estamos en la posición que nos gustaría, queremos rendir todos más y el vestuario está unido y no hay conflictos de ningún tipo. Somos una piña.
¿Buen año?
Ganar al Alavés, después al Villarreal... no quiero ponerme un objetivo a largo plazo. Competir e intentar estar lo más arriba posible. Este club merece lo máximo.
Clausula de renovación automática
Hay algo en el contrato pero no voy a decir los partidos ni hacer referencia. No lo tengo en la mente. Quiero rendir y disfrutar. Estoy abierto al club a hablar cuando ellos quieran, me siento una persona feliz.
