Luis Rioja: "Los jugadores no nos sentimos señalados por las palabras de Corberán tras perder ante el Oviedo"

preocupación del vestuario

Han cambiado bastantes jugadores, esos jugadores no vivieron la situación del año pasado y somos conscientes de que tenemos que dar un paso adelante. El equipo quiere dar ese paso al frente, implicarse.

Relación con el entrenador

Vamos todos en el barco de Corberán, vamos a remar todos. El año pasado hizo un gran trabajo y le tenemos que permisitir soñar con este club.