Luis Rioja: "Me siento feliz, estoy dispuesto a hablar de renovación cuando el Valencia quiera"

Luis Rioja, centrocampista del Valencia CF que acaba contrato en junio de 2026, ha dejado claro en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna su intención de continuar en el club más allá.

En el contrato de Rioja, tal y como informó SUPER el sevillano renovará automáticamente su contrato entre finales de diciembre y principios de enero si continúa con su habitual regularidad en función de una cláusula de rendimiento.

De todos modos, el club ha abierto la puerta a que la renovación se trate antes de llegar al momento de que se ejecute la cláusula de partidos. Si bien, las conversaciones no han empezado en ese sentido. Un premio al compromiso y regularidad que Rioja ha aportado al equipo desde su llegada en verano de 2024.

Luis Rioja, levantándose de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / Germán Caballero

"Es cierto que existe algo, pero no voy a decir cuántos partidos. Es algo que no tengo en mente, solo tengo en mente competir y disfrutar del club en el que estoy. Mi meta es estar a disposición del Valencia el máximo de tiempo posible, estoy abierto a todo lo que ellos quieran, a una renovación automática... a hablar cuando quieran para estar más años porque aquí me siento una persona feliz", confesó en la sala de prensa.

A una decena de partidos de la renovación automática

Según pudo conocer SUPER, con ocho partidos oficiales en su cuenta, ahora mismo Luis Rioja estaría a 10-11 partidos de cumplir con dicha cláusula. No obstante, el extremo andaluz afirma que no está pensando en ello, ni en los partidos que le quedan.

Su deseo es evidente, así responde a la pregunta de si le gustaría renovar con el Valencia: "Por supuesto que sí. No me centro en la renovación. Estamos en una situación en la que el equipo requiere todos sus pensamientos en el césped. Si se tiene que dar, se dará. Yo estoy encantado de estar en un club como el Valencia CF. Si ellos quieren estaré feliz de estar aquí todo el tiempo que se crea oportuno".