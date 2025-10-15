Mariano Díaz, duda para el partido ante el Valencia CF

El Deportivo Alavés y el Valencia CF regresan a la competición el próximo lunes tras el parón internacional del mes de octubre, un periodo en el que los futbolistas que no viajado con sus selecciones han podido trabajar con el grupo han aprovechado para avanzar en sus recuperaciones. En el caso del equipo blanquinegro, se espera que futbolistas como Foulquier o Ugrinic vuelvan a estar disponibles para Corberán. En el caso de el equipo dirigido por Eduardo Coudet hay más dudas.

Tras caerse de la convocatoria del último encuentro ante el Elche, en el que el equipo babazorro acabó con la racha de siete partidos invicto con la que el conjunto dirigido por Eder Sarabia visitaba el fuedo blanquiazul, Mariano Díaz es duda para el partido ante el Valencia. El delantero arrastra molestias en el nervio ciático que mantienen en duda para el choque que pone la brocha a la novena jornada de LaLiga EA Sports.

En este periodo de selecciones, el equipo médico del Deportivo Alavés diseñó un plan estratégico de recuperación que el ariete hispano-dominicano ha estado ejecutando en solitario durante estos últimos días, con el fin de que Díaz pudiese recuperarse de sus dolencias.

Pendientes de su recuperación

La bala que juega a favor del ex del Real Madrid y de Eduardo Coudet es que el duelo entre vitorianos y valencianos, el último de la jornada, está programado para la noche del próximo lunes 20 de octubre, por lo que el atacante aún cuenta con varias sesiones de recuperación para poder volver a ejercitarse con sus compañeros y recuperar el estado de forma.

Recuperar su mejor nivel

Mariano Díaz ha sido uno de los fichajes del mercado estival del conjunto babazorro. El futbolista hispano-dominicano, tras más de un año sin equipo, aterrizó en Vitoria a coste cero este verano. Tras pasar por un periodo de pruebas, el futbolsita demostró su valía conviertiéndose en e máximo goleador de la pretemporada y convenció al club vasco, que decidió firmarlo hasta 2027.

Mariano posando en una de foto de pretemporada con el Alaves / Daniel Molina

Aunque su rendimiento en la competición oficial no ha estado a la altura de las expectativas, ya que hasta el momento suma siete participaciones y no ha contribuido en ningún tanto, en el Alavés son pacientes y confían en que Mariano pueda recuperar su mejor versión a las órdenes de Coudet.