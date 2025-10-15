Mosquera, presente en Paterna para visitar a sus excompañeros

Cristhian Mosquera disputó el martes en Castellón el encuentro contra Finlandia con la selección española sub-21, perteneciente a la clasificación al Europeo de 2027. Allí, partió como titular en el centro de la zaga junto a otro exvalencianista, Yarek Gasiorowski. Ambos disputaron todos los minutos del encuentro, el cual terminó con una victoria 'in extremis' de 'La Rojita'. Los de David Gordo remontaron el tanto inicial de los visitantes (Yarek en propia portería) con goles en el 90' y 93'.

Mosquera con la Sub-21 / RFEF

Tras el encuentro, Mosquera atendió los micrófonos de Cope y habló de su salida del Valencia CF: "Cuando uno sale de su casa, quiere que las cosas sean un poco diferentes, pero bueno, ese tema creo que ya está zanjado. Nunca voy a decir nada malo del club que me lo ha dado todo, del club del que soy. Soy un valencianista más y lo voy a seguir siendo", sentenció. Por su parte, se mostró contento de volver a la Comunitat Valenciana, a la que ha regresado como capitán de la sub-21.

La sorpresa del día en Paterna

Después del partido en Castalia, el central alicantino se dejó ver junto a Diego López y Javi Guerra, que fueron a Castellón de la Plana a ver el encuentro de la selección con la que disputaron el Europeo durante este verano, aunque, ahora, ambos futbolistas ya no son seleccionables por edad. Sin embargo, no fue el único momento que ha compartido Mosquera con sus antiguos compañeros en el Valencia, pues este miércoles ha sido 'cazado' por El Chiringuito de Jugones en la Ciudad Deportiva de Paterna. El jugador del Arsenal FC ha acudido a saludar y ha permanecido allí durante casi dos horas.

Se ha marchado junto a Rioja

Finalmente, el defensa ha abandonado las instalaciones junto a Luis Rioja, quien ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes, frente al Deportivo Alavés. Allí, el extremo sevillano se ha mostrado confiado de que el equipo mejorará cuando las nuevas incorporaciones se adapten a la liga, pero no se ha 'mojado' a fijar un objetivo a largo plazo.