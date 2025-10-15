"No es cierto, no hay conflictos, vamos todos en el barco de Corberán"

Luis Rioja, pese a llevar poco más de un año en el Valencia CF, se ha convertido en ese poco tiempo uno de los principales líderes del vestuario. La suya, por ello, es una voz autorizada. Este miércoles el andaluz se ha encargado de acallar rumores y minimizar cualquier tipo de conflicto entre jugadores y entrenador en la sala de prensa.

Directamente preguntado por cómo han afectado esos supuestos problemas de vestuario, el extremo zurdo ha respondido que "ni ha afectado ni es cierto". "Si por algo se caracterizó este vestuario es por ser bueno, si no lo hubiese sido así el año pasado el objetivo no se saca (permanencia en Primera)".

"Si no se empata en el 96' contra el Espanyol, no se habla. Se habla de estas cosas por los resultados y unos puntos que se nos van, porque no estamos en la posición que nos gustaría. Todos queremos rendir más, pero el vestuario está unido, y no hay conflictos, somos una piña", prosiguió Rioja.

Además, el ex del Alavés apunta que todos dentro del equipo van "en el barco del míster". "La relación es espectacular, el año pasado hizo un gran trabajo", añadió el sevillano, que reconoció que en el vestuario son "conscientes" de que tienen que "dar un paso adelante". "Han cambiado bastantes jugadores, que no vivieron la situación del año pasado, el equipo quiere dar ese paso al frente, implicarse", señala.

Corberán dio explicaciones sobre sus palabras al vestuario

Por último, para Rioja el supuesto señalamiento público del entrenador después del partido contra el Oviedo (1-2) de Carlos Corberán, dando nombres en sala de prensa, entre ellos, el suyo mismo, no fue así. "No creo que la gente lo entendiese así, aunque da más morbo, vende más, lo negativo que lo positivo", dijo apuntando a la prensa. Según el jugador de 31 años, lo que comentó el entrenador fueron descripciones tácticas y "correcciones" que Corberán hizo tanto al descanso como al final en el interior del vestuario.

"Vino a explicárnoslo, pero no hacía falta, dentro sabíamos que analizaba cuestiones tácticas dando nombres, siendo incisivo, que no suele ser habitual en prensa, y es lo que impactó", agregó el futbolista que volverá el lunes a medirse a sus ex del Alavés.