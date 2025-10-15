Rioja: "Cuando vine aquí sabía el escudo que iba a llevar en el pecho"

Luis Rioja ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del próximo lunes en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. El equipo ocupa la decimoquinta posición de la tabla clasificatoria, con solo ocho puntos obtenidos durante las primeras ocho jornadas. Además, el Valencia CF mantiene las dificultades para sumar puntos lejos de Mestalla, ya que solo ha conseguido un punto en cuatro partidos.

Respecto al desalentador inicio de temporada, Rioja ha admitido que el equipo "necesita dar pasos hacia adelante", pero que "quiere crecer" y "tiene un margen de mejora importante". Sin embargo, el futbolista sevillano no se ha 'mojado' y no establece un objetivo a largo plazo: "Ya lo dije el año pasado, el objetivo es ganar el lunes en Mendizorroza y después al Villarreal, sacar los máximos puntos posibles. LaLiga te pone en su sitio y si vas ganando partidos te ofrece objetivos más bonitos", ha señalado.

Por su parte, el extremo de Cabezas de San Juan ha asegurado que es consciente de la grandeza del club en el que juega, la cual "exige dar el máximo en cada partido". "Cuando vine aquí sabía el escudo que llevaba en el pecho. Y aquí hay que rendir cada partido al máximo", afirma. No obstante, pese conocer "el escudo que iba a llevar en el pecho", la realidad de la clasificación es diferente y ha indicado que el equipo debe "ir viendo jornada a jornada".

Germán Caballero

¿Qué sería un buen año?

Para Rioja, hacer un "buen año" sería "competir e intentar estar lo más arriba posible", pues "este club merece lo máximo", y ha asegurado que hay una buena plantilla un buen vestuario para ello: "Si el vestuario no hubiera sido bueno, no se saca lo del año pasado, no estamos en la posición que nos gustaría, todos queremos rendir más y el vestuario está unido. Somos una piña", ha aseverado. Además, ha querido alejar cualquier tipo de rumor sobre 'mal ambiente' en el vestuario: "Si el Espanyol no empata o el Oviedo no nos remonta no se habla de esto".

Respecto al futuro, Rioja se muestra optimista y cree que "el equipo va a ir creciendo" cuando los jugadores que han llegado de otras ligas completen el proceso de adaptación. No obstante, ha hecho autocrítica y ha admitido que el equipo "debe dar un paso adelante" y "mejorar a balón parado" porque los últimos tres partidos se han perdido por esta problemática.