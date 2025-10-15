La situación de Diakhaby agrava el agujero en defensa

El Valencia CF cerró el pasado mercado de fichajes con un intercambio de cromos en la defensa que dejaba bien a las claras una involución del nivel de la plantilla en esta parcela. El club sustituyó a Cristhian Mosquera y a Yarek Gasiorowski por José Copete y Eray Cömert, quedándose además con César Tárrega y Mouctar Diakhaby, cuya lesión ha dejado muy en evidencia el problema que tiene el equipo de Carlos Corberán.

El futbolista guineano se lesionó la musculatura femoral posterior en el encuentro contra el Girona y la recuperación está siendo más lenta de lo esperada, algo que podría alejarle del equipo alrededor de seis partidos y en el tramo más duro del calendario, un contratiempo duro... pero que podía pasar y que deja a Tárrega, Copete y Cömert 'solos' ante el peligro.

Corberán quería otro central

La voluntad del entrenador este verano siempre fue la de firmar a dos centrales, es decir, a Copete y uno más, que pudiese pugnar por el puesto de titular. En esta tarea se contactó con nombres de perfil superior como Jorge Cuenca o Mario Hermoso, pero finalmente se acabó quedando Cömert para acompañar al andaluz en la nómina de 'caras nuevas'.

Ahora, con Diakhaby 'KO' para más de un mes, Copete está obligado a dar un paso al frente tras unos primeros meses en los que ha dejado más dudas que otra cosa. El futbolista venía de ser el tercer central del RCD Mallorca y tiene ante sí la oportunidad de ser el titular de todo un Valencia CF hasta más o menos el mes de diciembre.

Eray Cömert en el primer partido de pretemporada / VCF

Podría volver Cömert

Esta situación, más allá de forzar el desafío para Copete, deja la línea defensiva muy mermada y genera la posibilidad real de qie Cömert se vuelva a enfundar la camiseta del Valencia si hay lesiones, sanciones o si el nivel de la pareja de centrales es excesivamente flojo. El suizo fue cedido al Real Valladolid y el equipo pucelano acabó siendo el segundo peor equipo de toda la historia de Primera División, pero a pesar de ello, el Valencia se quedó en plantilla a uno de sus centrales.