El Valencia CF empieza a ofertar los productos premium del Nou Mestalla

El Valencia CF ha sacado a la venta una oferta de productos Hospitality para el Nou Mestalla, diseñada junto a Legends, referente internacional en experiencias premium dentro del sector del entretenimiento y el deporte.

Según detalló el club en su página web, la oferta premium ha empezado a comercializarse a través de un fornulario en el mismo sitio del Valencia CF. La entidad indica que el "nuevo estadio va unido al diseño de una propuesta nunca vista en la ciudad, que servirá para disfrutar de eventos deportivos y de entretenimiento los 365 días del año, con el máximo confort y servicios premium".

Con el Nou Mestalla, conforme señala el Valencia, el cub multiplicará por 13 su oferta actual de Hospitality, pasando a disponer de más de 6500 asientos premium -casi un 10 % de la capacidad total del estadio- "dotados de la mayor exclusividad y personalización". Esta ampliación garantiza que el nuevo estadio cumpla con las recomendaciones establecidas por LaLiga y se sitúe a la altura de los recintos deportivos más avanzados de Europa, tal y como apunta la entidad de Mestalla.

Una decena de modalidades premium

La propuesta incluye 10 modalidades de productos Hospitality diseñados para adaptarse a los diferentes gustos, precios y necesidades de cada usuario. Entre sus principales beneficios, destacan las ubicaciones privilegiadas en el estadio y una cuidada oferta gastronómica disponible antes, durante y después de cada partido. Además, cada producto incorpora una serie de ventajas adicionales que enriquecen la experiencia y varían en función de la categoría elegida.

Se trata de espacios en los que tanto empresas, como familias y grupos de amigos aficionados, tienen la oportunidad de disfrutar del fútbol desde una perspectiva privilegiada.

La comercialización de los productos de Hospitality ya está en marcha, y se llevará a cabo de forma gradual. En esta primera fase de comercialización, saldrán a la venta las Suites, priorizando a los actuales abonados y clientes del área VIP, quienes serán contactados de forma directa.

Reserva de abonos, en el verano de 2026

Así mismo, cualquier aficionado, independientemente de si es abonado o no, tendrá la oportunidad de asegurarse un lugar en este proyecto histórico y entrar en lista de espera. De esta manera, podrán adelantarse a la reserva de abonos para el público general, prevista para después del verano de 2026.

El club ha activado este formulario para los interesados, a los que se compromete a contactar próximamente.