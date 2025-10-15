El Valencia encarga la venta de los terrenos de Mestalla a CBRE

El Valencia CF ha encargado a la empresa de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE la venta de los terrenos del actual Mestalla ante la previsión de que el club se traslade en el verano de 2027 al Nou Mestalla, según anunció la entidad este miércoles.

La parcela cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90 000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas.

La operación, apunta el Valencia en un comunicado, estará dirigida por la división de Sports de CBRE, una "línea de negocio" que prioriza, según explicó el club, "maximizar el valor de los activos deportivos y potenciar su impacto positivo en el entorno en el entorno urbano y social".

Además, contará con la colaboración de la oficina de CBRE en València, donde la compañía está presente desde hace 25 años, que aportará la visión detallada del mercado inmobiliario local.

Proyectos con el Celta y el Everton

El historial de CBRE, destacó el Valencia en su nota, incluye su participación en proyectos emblemáticos como la nueva ciudad deportiva Celta360 del Celta de Vigo y el Everton Stadium del Everton F.C.

En 2019, el Valencia ya dio por vendidos estos terrenos a la cooperativa ADU Mediterráneo, una operación en la que ya estuvo involucrada CBRE y cuyo valor se situó por encima de los 113 millones de euros en su momento.

En marzo de 2020, el club anunció el fin del periodo de exclusividad que había pactado con ADU al no haber cumplido las condiciones que se habían pactado, aunque la cooperativa dijo que seguiría con la búsqueda de compradores para las cerca de quinientas viviendas proyectadas.

En 2014, en el proceso de venta de la mayoría accionarial del club, que culminó con la compra del mismo por parte de Peter Lim, el entonces presidente de la Fundació VCF, Aurelio Martínez, aseguró que si el empresario singapurense no vendía en dos años las parcelas las compraría por 150 millones de euros.