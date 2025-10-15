"Para algunos como yo, el valencianismo pasa por denunciar la gestión a la que está sometido el Valencia CF"

Santiago Cañizares, portero mítico del Valencia CF dorado entre 1999 y 2004, aprovechó su paso por 'La Banda' de À Punt Media de este martes para aclarar su diferencia de punto de vista con Andreu Palop en cuanto a la pregunta a la que ambos fueron sometidos previamente en el programa que presenta Dani Meroño: ¿Vendrías a jugar al actual equipo del Valencia?

En un primer momento, Cañizares respondió que entendía a los futbolistas que actualmente quieren salir del club en busca de proyectos más ambiciosos que el que ofrece la gestión bajo el accionariado dominado por Peter Lim. Una posición que compartiría si todavía fuese jugador profesional, saldría en busca de competir al más alto nivel. Días después, Palop señaló que él "sí vendría" en ayuda de un equipo como el actual. Dos visiones y formas de entender el valencianismo diferentes.

Las aclaraciones de 'Cañete'

Este martes, Cañizares volvió a tratar el tema de 'motu propio'. "A diferencia de mí... 'yo vendría al Valencia nadando', dijo Palop. Esto yo lo quería aclarar", comenzó el exportero que se retiró del fútbol con la camiseta de los murciélagos al final de la campaña 2007/08, aquella en la que en diciembre fue apartado junto a Albelda y Angulo por parte del técnico Ronald Koeman.

"Esto yo lo quería aclarar. Hay quien demuestra su valencianismo, y es muy lícito, está en todo su derecho, diciendo 'mañana porque me pondría al servicio del Valencia'... Esto la afición lo agradece mucho. Hay otros que creemos que nuestro valencianismo pasa por no dejar que pase ni un solo día sin censurar, criticar, la gestión a la que está sometido el Valencia, ese soy yo, somos dos formas de expresar nuestro valencianismo", continuó.

Sobre Koeman, Cañizares apuntó que "vino aquí a hacer las prácticas buscando fichar por el Barcelona". "De diciembre a abril, el que perdió fue el club por perder a tres jugadores con los que competir, perdió el pulso porque era muy mal entrenador", añade.

El exportero, preocupado porque ve "desconexión" entre jugadores y grada

Por otro lado, el exjugador y comentarista detecta esta temporada en el Valencia CF "una desconexión entre jugadores y afición que no estaba temporadas atrás". "A diferencia de otros años de crisis, ya somos expertos en años de crisis, lo que veo es más desconexión entre jugadores y afición. Mestalla va a seguir estando, siempre hay más de 40 000, y se puede contar con Mestalla y es evidente que es el gran bastión que tiene el Valencia. Pero, a diferencia de otros años, donde parecían otros los culpables, este año la afición sí que está bastante descontenta con lo que son los jugadores", comentó.

Además, 'Cañete' dejó claro que Carlos Corberán no señaló a los jugadores tras la derrota con el Oviedo. "Lo único que hizo fue explicar situaciones del juego, evidentes, que se las traslada a ellos, seguro... y que fruto de la frustración de haber perdido en casa con el Oviedo, pues se abrió un poco más. No le estoy eximiendo de ninguna responsabilidad, pero creo que tenemos la piel muy fina. Al que no le siente bien, realmente, es porque no es un jugador de élite. Porque jugador de élite piensa: 'me da igual qué haya dicho el entrenador, ya sé yo lo que he hecho mal, y me voy a mi casa con el rabo entre las piernas...", sentenció.