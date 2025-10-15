Vicente se sincera sobre sus problemas con las lesiones: "Desgraciadamente no puedo jugar con mi hijo"

Vicente Rodríguez, exjugador del Levante UD y uno de los grandes mitos de la historia reciente del Valencia CF, se ha sincerado en el programa 'Mano a Mano' de la Cadena SER. Allí, el 'puñal de Benicalap', embajador del club valencianista desde enero de 2023, ha relatado cómo es su vida cotidiana tras los abundantes problemas que tuvo con las lesiones durante su carrera. Aun así, disputó más de 400 partidos repartidos en 11 temporadas con la elástica del murciélago, siendo un jugador clave para conquistar dos veces el trofeo liguero, entre otros galardones.

Si no hubiese tenido tantos problemas con las lesiones

En primer lugar, Vicente contestó a la típica pregunta de qué hubiese sido de su carrera de no ser por las lesiones: "A lo mejor hubiera hecho el doble de partidos en el Valencia, o a lo mejor no hubiera estado en el Valencia y hubiese ido a otro equipo, no lo sé", respondió. Además de repercutir en su carrera futbolística, las repetidas lesiones también han mermado sus capacidades físicas en su vida cotidiana, sufriendo incluso años después de 'colgar las botas'.

"Si (el dolor) fuera psicológico yo estaría bien ahora, podría jugar con mi hijo y desgraciadamente no puedo. Puedo andar, hacer una vida más o menos decente, pero ni puedo montar en bicicleta ni puedo jugar una partida de pádel. Apoyo muy mal con el tobillo y, a partir de ahí, he tenido un proceso de tres operaciones en la cadera derecha y dos en el tobillo", confesó amargamente el exfutbolista de 44 años.

Vicente Rodríguez. / SD

Dificultades en su día a día

Vicente tiene dificultades para realizar ejercicio físico, pero también para situaciones básicas como sentarse. "Sentado más o menos aguanto, tengo mi cojín. Espero quitármelo, pero de momento no puedo. Ahora estoy mejor, pero al principio estaba cinco minutos y me tenía que levantar porque me quemaba el glúteo". Respecto a esto, el extremo confesó que, pese a la mejoría en la cadera, debe seguir llevando su cojín.

Sin embargo, tampoco puede estar demasiado tiempo de pie: "Es imposible. No puedo porque la cadera empieza a molestarme y el tobillo también. Entonces voy, me siento, me levanto, me siento, me levanto, voy jugando un poco, admitió Vicente.