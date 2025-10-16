Un canterano del Valencia CF, en la final del Mundial sub-20

El Valencia CF estará representado en la final del Mundial sub-20 que se disputa en Chile. No será la selección española, pero sí la argentina de Alain Gómez, guardameta del Juvenil A del Valencia, en la que se medirá a Marruecos, tras imponerse por la mínima a Colombia en semifinales.

El Valencia estuvo representado en el torneo por tres porteros, aunque solo Gómez ha alcanzado la final. Vicent Abril y Raúl Jiménez se despidieron del certamen mundialista en cuartos de final, tras la eliminación de España ante el conjunto cafetero.

"Es una responsabilidad muy grande. Argentina es la vigente campeona del mundo con la absoluta y una selección que ha ganado muchos sub20. Vamos a intentar que se repita. Va a ser una selección que va a dar mucho que hablar. Da igual la selección a la que nos enfrentemos, ya que vamos a competir todos los partidos", afirmó el meta canario, pero de madre argentina, en declaraciones al club antes de viajar a Chile.

Llegó al Valencia con 15 años

Gómez, de 18 años, llegó a la Academia VCF en 2022 y debutó con las categorías inferiores de Argentina el pasado mes de julio. La pasada temporada se proclamó con el Juvenil A campeón del Grupo VII de División de Honor y subcampeón de la Copa de Campeones Juvenil.

Vicent Abril, Raúl Jiménez, Alain Gómez y Luis Romero, el futuro de la portería del Valencia / VCF

Aunque no ha sido el portero titular, ahora está a un paso de convertirse en campeón del mundo sub20 con la albiceleste a pesar de ser tinerfeño de nacimiento. La final será, en horario español, a la 1 de la noche del domingo al lunes.