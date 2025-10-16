Fenwick: "A ver si el Nou Mestalla acaba la Universidad"

Mark Fenwick, arquitecto responsable del Nou Mestalla, se ha referido a la evolución vivida durante dos décadas en el proyecto del estadio, que el Valencia CF espera tener listo para finales del verano de 2027. En una comparativa con el crecimiento de un "niño", el arquitecto ha comentado que la obra en Corts Valencianes "ahora se va a graduar en la Universidad".

En el seno del World Football Summit (WFS), celebrado en Madrid, Fenwick se ha referido al nuevo estadio del Valencia CF y las opciones de que la ciudad sea sede mundialista en 2030. "Creemos que València debe estar", avanzó en cuanto a la presencia en la Copa del mundo de España, Portugal y Marruecos.

Maqueta del proyecto que maneja el club / VCF Media

"Ya estamos en obra, va para adelante y va a ser top"

"El Nou Mestalla empezó en el 2006, no sé si lo sabéis. Han pasado 20 años. El niño nació, luego se paró y se va a graduar en la Universidad. A ver ahora, si la acaba. Es un proyecto que ha pasado por muchos presidentes, pero ya estamos en obra y va para adelante y va a ser un estadio top”, dijo.

En una conferencia con el lema 'De Catar 2022 al Mundial 2030, el reto de crear a transformar estadios', el famoso arquitecto indicó que "de los estadios del Mundial, València debe estar". "Un estadio con 70 000 personas de capacidad, realmente, tiene que estar. Vamos a empujar para que esté", añadió.

"Nuestro reto profesional es transformar los estadios a un nuevo mundo. Hoy en día, los estadios tienen que ser más que un estadio, tiene que haber más cosas y por eso vamos de la mano de gente como 'Legends', como 'Zertior', que son compañeros que ayudan en establecer lo que debe ir en el estadio antes de que el arquitecto lo pinte, porque yo solo pinto lo que se me diga, más o menos...", explicó Fenwick, que siguió así: "Luego le doy forma, pero ellos son los que definen qué debemos hacer en los estadios para que sean viables económicamente todos los días del año, y sean homologados".

La FIFA decide

Rafael Louzán, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), también participó en la conferencia, señalando las opciones reales de que finalmente València pase a formar parte de las sedes mundialistas, aunque todavía no lo es de manera oficial pese a la renuncia de Málaga. "Detrás hay dos sedes más, que son Valencia y Vigo... esto lo va a decidir la FIFA en el momento que toque".