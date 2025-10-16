La figura del mediapunta en el mundo del fútbol ha ido cambiando con el paso de los años y las tendencias futbolísticas. Desde el '10' clásico libre para flotar entre líneas y tratar de marcar las diferencias hasta el futbolista más veloz y móvil que busca atacar los espacios hasta el 'tercer centrocampista' para amarrar la posesión. En la plantilla del Valencia CF están todos esos perfiles y ninguno está acabando de funcionar, constituyendo la gran duda de Carlos Corberán.

Porque el entrenador todavía no ha repetido once en las ocho jornadas ligueras que van hasta la fecha y posiblemente en esa zona sea dónde más cosas ha probado, condicionando incluso el esquema, para tratar de hacer que su equipo carbure. De momento, sin éxito.

Primero Raba, mediapunta clásico

El equipo empezó con Dani Raba jugando ahí, quizás el perfil más clásico de mediapunta de los que dispone el entrenador en su elenco de jugadores. Y parecía que iba a ser, de hecho, la llave para que el Valencia CF fuese un combinado productivo después de sus buenas actuaciones en pretemporada y de estrenarse con una magistral asistencia a Diego López en la primera jornada. El cántabro, no obstante, fue cambiado en Pamplona y nunca más se supo de ese nivel.

Dani Raba en el partido contra la Real Sociedad / Francisco Calabuig

Velocistas en tres cuartos

Con la llegada de Arnaut Danjuma y su capacidad para ocupar todas las posiciones de ataque llegó también la posibilidad de jugar con tres hombres veloces, de menos toque y control, pero más profundidad, por detrás de Hugo Duro. Diego López fue el segundo punta contra el Getafe y el equipo tuvo muy buenos minutos.

El siguiente partido, no obstante, fue la debacle de Barcelona con cambios drásticos en la fisionomía del equipo (defensa de cinco) y un resultado nefasto desdibujó al equipo y propició cambios en el siguiente choque, enfrentándose al Athletic Club de Bilbao. Ahí la apuesta fue usar a Danjuma como delantero centro y volvió al once Dani Raba, que no estuvo a muy buen nivel.

Diego López agradece la asistencia de Danjuma en el 1-1 / LaLiga

Tras ello, contra el Espanyol trató de replicar el frente ofensivo del día de Getafe haciendo que a un '9' puro como Hugo Duro le acompañasen tres Diego López. Arnaut Danjuma y Luis Rioja. La apuesta salió bien al principio, con el equipo logrando ser vertical y con estos tres futbolistas causando estragos... pero el equipo se cayó.

Opción Almeida, tercer centrocampista

Ante la falta de control, Corberán cambió contra el Real Oviedo y alineó al perfil 'más centrocampista' en ese rol: André Almeida. El portugués, no obstante, estuvo a un nivel muy bajo y el equipo, más allá de unos buenos primeros minutos, no carburó en absoluto, atacando de forma desordenada y cediendo terreno a los carbayones.

Contra el Girona, por último, volvió a la fórmula de delantero centro más Diego, Danjuma y Rioja, pero el equipo prácticamente ni compareció en toda la primera parte con todos sus jugadores a un nivel ínfimo. Esta vez el ariete fue Lucas Beltrán, de perfil segundo punta, y apenas le dio para aparecer.