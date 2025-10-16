Guaita: "Tuve la opción de irme al Arsenal, estaba prácticamente hecho"

Vicente Guaita se encuentra actualmente sin equipo tras finalizar su contrato con el Celta de Vigo. El guardameta realizó una buena última campaña en Balaídos, participando en 34 partidos con el conjunto gallego y clasificando para la UEFA Europa League, logro que el equipo vigués no conseguía desde hace nueve años. No obstante, para esta campaña, Giráldez apostó por otro jugador para ocupar la portería, el rumano Ionut Radu.

Pese a las diferentes llamadas que recibió durante el mercado estival, Guaita no firmó con ningún club, pues ninguno terminó de encajar en sus planes. Ahora, el de Torrent ha hablado en el pódcast Listen2Inspire sobre sus primeros años de carrera, cuando fue futbolista del Valencia CF. Sin embargo, la competencia era muy alta, pues el conjunto valencianista contaba con Renan, Hildebrand y César Sánchez, lo que llevó a Guaita a buscar una cesión al Recreativo de Huelva, donde fue el portero menos goleado de Segunda División.

Premio a la perseverancia

Cuando volvió de la cesión, los porteros de la primera plantilla eran Moyá y César, pero, a pesar de la competencia, consiguió hacerse un hueco bajo los palos: "Tenía varias opciones para salir, pero Emery quería que me quedara. Me quedé y en Navidad íbamos a ver otra opción de salida porque era un chaval joven y quería jugar, pero se lesionó Moyá y César venía de una recuperación, entonces ahí empecé a jugar y volví a renovar con el Valencia", ha señalado.

Vicente Guaita, con la camiseta del Crystal Palace / EFE

Su posible salida al Arsenal

Respecto a esto, el portero recordó las palabras de su padre: "A veces hay que tener mucha paciencia, mi padre me lo decía, que podía tener esa oportunidad". Después de varias temporadas defendiendo la portería valencianista, en 2013 llegó la posibilidad de salir a un gran club inglés, el Arsenal FC: "Tuve la oportunidad de irme, estaba prácticamente hecho, pero Salvo pedía mucho más dinero y se rompió toda la operación". Finalmente, el año siguiente se marchó rumbo al Getafe.

Un Valencia de Europa

Durante las temporadas en las que permaneció en Mestalla disputó Champions y Europa League, y ha aprovechado para recordar la plantilla de la que disponía el Valencia en aquella etapa: "Había jugadores con el carácter de Albelda, o Villa, que tenía el balón y te marcaba desde cualquier sitio". "Me quedo con recuerdos muy bonitos en cada equipo. En el Valencia, cuando hice la presentación", ha concluido Guaita.