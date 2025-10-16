Luz verde a jugar en el campo del Maracena
El conjunto de Mestalla se medirá al cuadro granadino en la Ciudad Deportiva de Maracena en la primera ronda del torneo del KO
Como viene siendo habitual, después del primer sorteo surgen las dudas por la capacidad de algunos equipos del fútbol regional para albergar encuentros de la competición del KO, obligándoles a invertir en mejorar sus instalaciones o buscar sedes alternativas como estadios de Primera o Segunda División por proximidad.
En el caso del Valencia CF, emparejado con el UD Maracena de la Tercera División (grupo andaluz), el 'culebrón' ha llegado a su fin. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha autorizado que se dispute el encuentro en La Ciudad Deportiva de Maracena, algo fundamental para que tenga 'sentido' un formato copero tan abierto.
Obligada 'reforma' de las instalaciones
El recinto de la localidad granadina tiene una capacidad de 8.000 espectadores a la que se pueden sumar más colocando gradas adicionales. Además, están obligados a mejorar la iluminación por una cuestión de la calidad en la retransmisión televisiva.
Con esta decisión, la afición del Maracena ve colmada su ilusión de recibir a un equipo de la historia del Valencia CF en su pueblo, pudiendo crear una atmósfera de cita importante en la localidad y aprovecharlo con la ilusión de dar la campanada.
