Patrick Kluivert, destituido tras solo ocho partidos

Patrick Kluivert, exjugador del Valencia CF o FC Barcelona, emprendió su carrera como entrenador hace más de una década, pero no ha tenido demasiada continuidad en ningún club. En enero fue nombrado como seleccionador de Indonesia y, tras solo ocho partidos dirigidos, la federación de fútbol del país asiático y el neerlandés han acordado cortar sus vínculos contractuales debido a los malos resultados cosechados.

Patrick Kluivert con la selección indonesia / @PSSI / X

Desde que fue designado como técnico, Indonesia ha participado en cuatro parones diferentes. En ellos, ha cosechado tres victorias frente a rivales de menor identidad como Baréin (1-0), China (1-0) y Taiwan (6-0); un empate a cero frente a Líbano, y cuatro derrotas, algunas de ellas muy dolorosas, como frente a Australia (5-1) o Japón (6-0). No obstante, la derrota que ha sentenciado a Kluivert se produjo el pasado 11 de octubre, frente a Irak (1-0).

Sin posibilidades de Mundial

La victoria de los iraquíes dejaba a la selección indonesia sin posibilidades de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, celebrado en 2026. El combinado nacional estaba realizando una de las mejores fases de clasificación de su historia, pero, pese a conseguir avanzar a la cuarta fase de las eliminatorias asiáticas, la Federación de Indonesia decidió cortar el contrato del entrenador, con final en 2027.

La política de la federación

Por su parte, tras conocer la decisión final, Patrick Kluivert se ha manifestado en sus redes sociales: "Las derrotas contra Arabia Saudí e Irak fueron lecciones amargas, pero también recordatorios de lo ambiciosos que son nuestros sueños compartidos. Como entrenador, asumo toda la responsabilidad", ha escrito. De esta forma, la política que está llevando a cabo la federación de naturalizar a jugadores europeos con ascendencia indonesia continuará, pero con otra persona en el banquillo. Durante la dirección de Kluivert, la mayoría de los jugadores seleccionados nacieron en el extranjero, especialmente en Países Bajos, aunque no se ha percibido una gran mejora en los resultados.